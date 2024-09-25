1.9 مليار جنيه خلال ساعتين.. ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 25-9-2024

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وساهمت عمليات الشراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب في هذا الأرتفاع على الرغم من ميل المصريين للبيع، شهدت التداولات نشاطًا ملحوظًا بلغ 1.9 مليار جنيه خلال ساعتين فقط.

البورصة المصرية اليوم

ترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أداء وآخر أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024.

أداء مؤشرات البورصة

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى 31080 نقطة.

سجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" زيادة بنسبة 0.8% ليصل إلى 38253 نقطة.

قفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليصل إلى 13479 نقطة.

حقق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.81% ليصل إلى 7393 نقطة.

البورصة المصرية

صعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليصل إلى 10521 نقطة.

تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.09% ليصل إلى 8126 نقطة.

سجل مؤشر الشريعة ارتفاعًا بنسبة 1.23% ليصل إلى 3030 نقطة.

إيقاف التداول على بعض الأسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على ثمانية أسهم لمدة عشر دقائق بسبب تجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا, وتشمل هذه الأسهم: فتنس برايم للأندية الصحية، القاهرة للخدمات التعليمية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، السويدي إليكتريك، مصر للأسواق الحرة، فرتيكا للصناعة والتجارة، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

البورصة المصرية

تعاملات الداخليين والمساهمين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء, إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركات مثل أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية والمشروعات الصناعية والهندسية، وعدد من الأسهم الأخرى.

وفي المقابل، باع مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية، والمزيد، أعدادًا متفاوتة من الأسهم.

أعلنت عدد من الشركات مثل بايونيرز بروبرتيز وجدوى للتنمية الصناعية وأوراسكوم المالية القابضة عن شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس، حيث اشترت بايونيرز 200 ألف سهم، وجدوى 400 ألف سهم، بينما اشترت أوراسكوم 4 ملايين سهم.

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