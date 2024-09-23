1.2 مليار جنيه.. قطاع العقارات يحتل المرتبة الأولي في البورصة المصرية اليوم

البورصة المصرية.. احتل قطاع العقارات المرتبة الأولى بين القطاعات من حيث قيم التداول، مسجلًا نحو 1.219 مليار جنيه، مستحوذًا على 24.7% من إجمالي التداول عبر 283 مليون ورقة مالية.

وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أداء مختلف القطاعات خلال تعاملات اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 في البورصة المصرية.

أداء القطاعات اليوم في البورصة

حقق قطاع العقارات قيمة بلغت 1.219 مليار جنيه، مستحوذًا على 24.7% من إجمالي التداول تبع قطاع العقارات، قطاع الموارد الأساسية بنسبة استحواذ 12.7%، محققًا قيمة بلغت 553 مليون جنيه. ثم جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 530 مليون جنيه، وتلاه قطاع البنوك الذي سجل 371 مليون جنيه. سجل قطاع الرعاية الصحية في المركز الخامس، قيمة 343 مليون جنيه، مستحوذًا على 7.8% من إجمالي التداول.

مؤشرات البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الإثنين، وجاءت كالتالي:

البورصة المصرية

تراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.05%، مسجلاً 31,022 نقطة.

ارتفعت مؤشرات EGX100 والشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% لتصل إلى 10,417 نقطة و2,978 نقطة على التوالي.

سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 زيادة بنسبة 1.10% ليصل إلى 7,314 نقطة.

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية 2.108 تريليون جنيه في ختام التعاملات، مقابل 2.105 تريليون جنيه في نهاية تعاملات الأحد.

جاء هذا وسط توجه المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي قيمة بلغ 195 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيم بلغت 16.9 مليون جنيه و179 مليون جنيه على التوالي.

بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 4.3 مليار جنيه، مع تنفيذ 985 مليون ورقة مالية عبر 114 ألف عملية.

البورصة المصرية

مستهل تعاملات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل مؤشر EGX30 صعودًا بنسبة 0.37% ليصل إلى 31153 نقطة, وحقق مؤشر EGX100 ارتفاعًا بنسبة 0.95% عند 10433 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.56% ليصل إلى 2995 نقطة, بينما سجل مؤشر EGX70 زيادة بنسبة 1.07% إلى 7312 نقطة.

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