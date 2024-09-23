2 تريليون جنيه.. البورصة المصرية تواصل صعودها في منتصف تعاملات اليوم 23-9-204

شهدت البورصة المصرية نشاطاً ملحوظاً خلال تعاملات الإثنين، وترصد جريدة “الموجز” أداء البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024.

أداء مؤشرات البورصة اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات يوم الإثنين، وسجلت كالتالي:

صعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.24% ليصل إلى 31113 نقطة.

سجلت مؤشرات EGX100 زيادة بنسبة 0.72% عند 10410 نقطة.

وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.08% لتصل إلى 2976 نقطة.

شهدت الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 ارتفاعًا بنسبة 0.93%، مسجلة 7301 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 2.107 تريليون جنيه، بزيادة قيمتها 2 مليار جنيه مقارنة بإغلاق يوم الأحد الذي سجل 2.105 تريليون جنيه.

توجهات المستثمرين اليوم في البورصة

جاء هذا الأداء وسط توجه المستثمرين الأجانب نحو الشراء، بقيمة بلغت نحو 104 ملايين جنيه.

في المقابل، سجل المستثمرون العرب والمصريون صافي بيع بلغ 26 مليون جنيه و78 مليون جنيه على التوالي.

بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 2 مليار جنيه، مع تنفيذ 481 مليون ورقة مالية عبر 61 ألف عملية.

البورصة المصرية

مستهل تعاملات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل مؤشر EGX30 صعودًا بنسبة 0.37% ليصل إلى 31153 نقطة, وحقق مؤشر EGX100 ارتفاعًا بنسبة 0.95% عند 10433 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.56% ليصل إلى 2995 نقطة, بينما سجل مؤشر EGX70 زيادة بنسبة 1.07% إلى 7312 نقطة.

البورصة المصرية

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية في بداية التعاملات 2.113 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.105 تريليون جنيه في إغلاق الجلسة السابقة، ما يعكس ربحًا قدره 8 مليارات جنيه.

وتوجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء مجددًا بصافي قيمة بلغت 32.7 مليون جنيه، بينما قام العرب والمصريون بالشراء بصافي قيمة 8.4 مليون جنيه و24.8 مليون جنيه على التوالي.

بلغ إجمالي قيمة التداول في بداية الجلسة نحو 684 مليون جنيه، مع تنفيذ 171 مليون ورقة عبر 20 ألف عملية.

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