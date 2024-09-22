3.7 مليار جنيه.. البورصة المصرية تحقق ارتفاعًا قياسيًا في أول جلسات الأسبوع

شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في نهاية تعاملات يوم الأحد، 22 سبتمبر 2024, وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أداء البورصة المصرية واتجاهات المستثمرين خلال جلسة اليوم.

أداء المؤشرات في البورصة اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم, مسجلة ما يلي:

صعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.33% مسجلًا 31038 نقطة.

زاد مؤشر EGX100 بنسبة 1.63% ليصل إلى 10335 نقطة.

وارتفعت مؤشرات الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% عند مستوى 2978 نقطة.

وسجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 ارتفاعًا بنسبة 1.89% ليبلغ 7234 نقطة.

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد نحو 2.105 تريليون جنيه.

توجهات المستثمرين في البورصة المصرية

اتجه المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي قيمة بلغت 160.6 مليون جنيه، بينما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 111.3 مليون جنيه و49.3 مليون جنيه على التوالي, وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 3.7 مليار جنيه، مع تنفيذ 755.8 مليون ورقة على مدار 98 ألف عملية.

البورصة المصرية

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة

تصدرت الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات الأحد، شركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الإسكندرية، بنسبة 19.94% ليغلق السهم عند 12.03 جنيه.

تلتها شركة القاهرة للخدمات التعليمية بارتفاع 19.57% لتسجل 24.75 جنيه، ثم سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية التي ارتفعت بنسبة 13.48% وأغلقت عند 5.81 جنيه.

وشهد سهم دلتا للطباعة والتغليف زيادة بنسبة 11.88% ليغلق عند 55.48 جنيه، بينما سجل ابن سينا فارما ارتفاعًا بنسبة 10.81% عند 4.1 جنيه للسهم.

الأسهم الأكثر انخفاضًا

البورصة المصرية

في المقابل، تصدرت الأسهم الأكثر تراجعًا شركة اصول E.S.B. للوساطة في الأوراق المالية، بتراجع بلغ 5.23% ليسجل 0.399 جنيه.

تلتها شركة أكتوبر فارما بتراجع بنسبة 4.74% عند 133.68 جنيه، ثم ريكاب للاستثمارات المالية بتراجع بلغ 4.41% ليصل إلى 6.51 جنيه للسهم.

وحل سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية في المرتبة الرابعة بتراجع بنسبة 4.32% ليسجل 153.04 جنيه، بينما تراجعت أسهم مستشفى النزهة الدولي بنسبة 3.84% ليصل سعر السهم إلى 7.02 جنيه.

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أسعار الأسهم في جلسة تداول البورصة المصرية اليوم الأربعاء 18-9-2024