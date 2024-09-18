أداء البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 18-9-2024 في ختام التعاملات

شهدت البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا في المؤشرات الرئيسية, بعدما شهد السوق بداية معتدلة في تعاملات اليوم، استمر النشاط في إظهار تحسن تدريجي.

وفي هذا السياق، تستعرض جريدة “الموجز” تطورات البورصة المصرية وتفاصيل حركة المؤشرات واتجاهات المستثمرين وقيم التداول, خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024.

أداء البورصة المصرية اليوم

ارتفعت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم، ليسجل المؤشر الرئيسي EGX30 زيادة بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 30342 نقطة.

كما ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ليبلغ 2.060 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.046 تريليون جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء، مسجلاً ربحًا قدره 14 مليار جنيه.

تحركات مؤشرات البورصة المصرية اليوم

سجلت مؤشرات السوق الأخرى أيضًا ارتفاعات ملحوظة:

البورصة اليوم

ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.93% إلى مستوى 10080 نقطة.

سجل مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة زيادة بنسبة 1.06% ليصل إلى 7062 نقطة.

ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% عند 2885 نقطة.

اتجاهات المستثمرين في البورصة اليوم

سادت توجهات الشراء بين المستثمرين المصريين، مسجلين صافي قيمة شراء قدرها 398.8 مليون جنيه.

بالمقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب للبيع بصافي قيمة بلغ 188.8 مليون جنيه و210.02 مليون جنيه على التوالي.

البورصة اليوم

إجمالي قيمة التداول

بلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة نحو 1.4 مليار جنيه، بكمية 333.98 مليون ورقة مالية منفذة عبر 44.2 ألف عملية.

الأداء في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

افتتحت البورصة المصرية تعاملات الأربعاء بارتفاع طفيف، وجاء أداء المؤشرات كالتالي:

سجل مؤشر EGX30 زيادة بنسبة 0.05% ليصل إلى 30173 نقطة.

ارتفعت مؤشرات EGX100 بنسبة 0.08% عند مستوى 9995 نقطة.

ووصل مؤشر EGX70 بنسبة 0.07% إلى 6994 نقطة.

سجل مؤشر الشريعة الإسلامية زيادة بنسبة 0.03% ليصل إلى 2874 نقطة.

شهد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية زيادة طفيفة ليصل إلى 2.048 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.046 تريليون جنيه في ختام تعاملات يوم الثلاثاء.

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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10-9-2024