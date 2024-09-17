البورصة المصرية تتراجع في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

البورصة المصرية.. شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا ملحوظًا في منتصف تعاملات الثلاثاء 17 سبتمبر 2024, وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أداء البورصة المصرية واتجاهات المستثمرين اليوم الثلاثاء.

أداء مؤشرات البورصة المصرية

انخفض مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.13%، مسجلاً 30,221 نقطة.

تراجعت مؤشرات EGX100 بنسبة 0.52% إلى 10,022 نقطة.

ووصل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% إلى 2,871 نقطة.

وانخفضت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.64% لتسجل 7,015 نقطة.

تغيرات في رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية في منتصف تعاملات الثلاثاء 2.048 تريليون جنيه، منخفضًا من 2.055 تريليون جنيه في ختام تعاملات الإثنين، مسجلًا خسائر بقيمة 7 مليارات جنيه.

اتجاهات المستثمرين اليوم في البورصة المصرية

اتجه المستثمرون العرب نحو البيع بصافي قيمة قدره 177 مليون جنيه، بينما قام المصريون والأجانب بالشراء بصافي قيم بلغت 62 مليون جنيه و114 مليون جنيه على التوالي.

بلغت قيمة التداول الإجمالية حوالي 1.4 مليار جنيه، وجرى تداول 302 مليون ورقة مالية عبر 39.9 ألف عملية.

البورصة المصرية

أداء البورصة في ختام تعاملات الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الإثنين، أولى جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر EGX30 بنسبة 0.78% ليصل إلى 30,260 نقطة.

كما سجل مؤشر EGX100 انخفاضًا بنسبة 0.51% عند 10,079 نقطة، ومؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليصل إلى 2,884 نقطة, أما مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70، انخفض بنسبة 0.45% إلى 7,061 نقطة.

البورصة المصرية

خسائر رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في ختام تعاملات الإثنين 2.055 تريليون جنيه، بانخفاض من 2.070 تريليون جنيه في ختام تعاملات الخميس،مسجلًا خسائر بقيمة 15 مليار جنيه.

توجهات المستثمرين في الأسبوع

اتجه المستثمرون العرب نحو البيع بصافي قيمة قدره 572.8 مليون جنيه، بينما قام المصريون والأجانب بالشراء بصافي قيم بلغت 431.3 مليون جنيه و141.4 مليون جنيه على التوالي.

بلغت قيمة التداول الإجمالية حوالي 3.6 مليار جنيه، وجرى تداول 779.5 مليون ورقة مالية عبر 97.5 ألف عملية.

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