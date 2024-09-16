ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 16-9-2024

أخبار البورصة المصرية.. يهتم قطاع كبير من رجال المال والأعمال بمعرفة أخبار البورصة المصرية ، حيث يفضل البعض الاستثمار في البورصة باعتبارها من أكثر الاوعية الادخارية السريعة، ولذا تتصدر البورصة محركات البحث على المواقع الاقتصادية، لمعرفة الاسهم الأكثر تداولا لشرائها والاستثمار بها.

وخلال تعاملات اليوم الاثنين 16-9-2024، ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي ، حيث صعد مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.45% عند مستوى 30636.22 نقطة، وحققت أرباح سوقية وصلت إلى 6 مليارات جنيه.

كما ارتفع مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.65% عند مستوى 7139.43 نقطة، ويستعرض “ الموجز ” خلال التقرير التالي الأسهم الأكثر تداولا بالبورصة اليوم.

مؤشرات البورصة المصرية اليوم



انخفض مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.61% في بداية تداولات اليوم ليسجل 10193.6 نقطة، وفق أخبار البورصة.

البورصة المصرية

وبلغت قيم التداول في البورصة المصرية نحو 758.2 مليون جنيه، عبر التداول على 243 مليون سهم، وجرى تنفيذ نحو 29 ألفًا و881 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 6 مليارات جنيه في بداية التداولات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 2.075 تريليون جنيه.

الأسهم الأكثر تداولا في البورصة المصرية



وجاء سهم «الإسكندرية الوطنية» للاستثمارات المالية متصدر ارتفاعات بداية التداولات في البورصة بنسبة 12.15%، تلاه سهم «القاهرة الوطنية» للاستثمار والأوراق المالية بارتفاع 9.21%، ثم سهم جراند إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بارتفاع 6.6%.

ارتفاع المؤشر الرئيسي 23%



وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنحو 23% منذ بداية العام الجاري، مسجلًا أعلى مستوى عند 29584.44 نقطة بجلسة 11 مارس الماضي.

الاستثمار في البورصةالمصرية



تعتبر البورصة المصرية من بين أهم الأوعية الادخارية التي يتجه إليها الأفراد، لاستثمار مدخراتهم والحصول على أرباح كبيرة، لكنها تختلف عن باقي الأوعية الادخارية، حيث تحتاج البورصة إلى بعض الإجراءات لبدء الاستثمار بها، ثم الالتزام ببعض العوامل المساعدة لزيادة النجاح وتحقيق العائد المادي.

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