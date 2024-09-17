أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 17-9-2024

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، وأنهت البورصة تعاملاتها في المنطقة الحمراء, وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في جلسة اليوم.

مؤشرات البورصة المصرية اليوم

اختتم مؤشر السوق الرئيسي EGX30 تعاملاته بتراجع بنسبة 0.33% ليصل إلى 30159 نقطة.

هبط مؤشر EGX100 بنسبة 0.91% ليسجل 9957 نقطة.

تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% عند مستوى 2873 نقطة.

وشهد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعًا بنسبة 1.02% ليغلق عند 6988 نقطة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا اليوم في البورصة

اسم الشركة العملة الإقفال السابق سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير (%) كونتكت المالية القابضة ج.م. 4.200 4.200 5.040 20.00 المهندس للتأمين ج.م. 17.120 17.120 20.540 19.98 أكتوبر فارما ج.م. 100.000 100.000 117.280 17.28 القاهرة للإسكان والتعمير ج.م. 1.820 1.820 2.050 12.64 الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية ج.م. 26.470 26.470 29.250 10.50

الأسهم الأكثر انخفاضًا في البورصة المصرية

البورصة المصرية

اسم الشركة العملة الإقفال السابق سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير (%) سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية ج.م. 0.781 0.781 0.730 -6.53 مصر للأسمنت – قنا ج.م. 21.820 21.820 20.590 -5.64 أصول E.S.B. للوساطة في الأوراق المالية ج.م. 0.478 0.478 0.452 -5.44 تعليم لخدمات الإدارة ج.م. 8.830 8.830 8.410 -4.76 مستشفى النزهة الدولي ج.م. 6.400 6.400 6.100 -4.69

حجم التداول ورأس المال السوقي في البورصة

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية في نهاية التعاملات 2.046 تريليون جنيه، متراجعًا عن 2.055 تريليون جنيه في ختام تعاملات يوم الإثنين، مسجلًا خسائر بلغت قيمتها 9 مليارات جنيه.

توجهات المستثمرين في البورصة اليوم

شهد السوق توجه المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 134 مليون جنيه, في المقابل، اتجه المستثمرون المصريون والعرب إلى البيع بصافي قيمة بلغت 35 مليون جنيه و99 مليون جنيه على التوالي.

البورصة المصرية

إجمالي التداولات في البورصة

بلغ إجمالي قيمة التداولات خلال جلسة اليوم نحو 3 مليارات جنيه، وتم تنفيذ 87 ألف عملية على 706 مليون ورقة مالية.

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تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد