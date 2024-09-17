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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 17-9-2024

البورصة المصرية
البورصة المصرية

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، وأنهت البورصة تعاملاتها في المنطقة الحمراء, وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في جلسة اليوم.

 مؤشرات البورصة المصرية اليوم

  • اختتم مؤشر السوق الرئيسي EGX30 تعاملاته بتراجع بنسبة 0.33% ليصل إلى 30159 نقطة.
  • هبط مؤشر EGX100 بنسبة 0.91% ليسجل 9957 نقطة.
  • تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% عند مستوى 2873 نقطة.
  • وشهد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعًا بنسبة 1.02% ليغلق عند 6988 نقطة.
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الأسهم الأكثر ارتفاعًا اليوم في البورصة 

اسم الشركةالعملةالإقفال السابقسعر الفتحسعر الإغلاقنسبة التغير (%)
كونتكت المالية القابضةج.م.4.2004.2005.04020.00
المهندس للتأمينج.م.17.12017.12020.54019.98
أكتوبر فارماج.م.100.000100.000117.28017.28
القاهرة للإسكان والتعميرج.م.1.8201.8202.05012.64
الإسكندرية الوطنية للاستثمارات الماليةج.م.26.47026.47029.25010.50

الأسهم الأكثر انخفاضًا في البورصة المصرية

البورصة المصرية
اسم الشركةالعملةالإقفال السابقسعر الفتحسعر الإغلاقنسبة التغير (%)
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماويةج.م.0.7810.7810.730-6.53
مصر للأسمنت – قناج.م.21.82021.82020.590-5.64
أصول E.S.B. للوساطة في الأوراق الماليةج.م.0.4780.4780.452-5.44
تعليم لخدمات الإدارةج.م.8.8308.8308.410-4.76
مستشفى النزهة الدوليج.م.6.4006.4006.100-4.69

حجم التداول ورأس المال السوقي في البورصة

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية في نهاية التعاملات 2.046 تريليون جنيه، متراجعًا عن 2.055 تريليون جنيه في ختام تعاملات يوم الإثنين، مسجلًا خسائر بلغت قيمتها 9 مليارات جنيه.

توجهات المستثمرين في البورصة اليوم

 شهد السوق توجه المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 134 مليون جنيه, في المقابل، اتجه المستثمرون المصريون والعرب إلى البيع بصافي قيمة بلغت 35 مليون جنيه و99 مليون جنيه على التوالي.

البورصة المصرية

إجمالي التداولات في البورصة 

بلغ إجمالي قيمة التداولات خلال جلسة اليوم نحو 3 مليارات جنيه، وتم تنفيذ 87 ألف عملية على 706 مليون ورقة مالية.

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