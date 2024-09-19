2 تريليون جنيه.. البورصة المصرية تسجل مكاسب قوية في ختام تعاملات اليوم

حققت البورصة المصرية ارتفاعاً ملحوظًا وسجلت معظم المؤشرات مكاسب ملموسة، في ظل تباين تحركات المستثمرين, في ختام تعاملات اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024, وترصد جريدة “الموجز” أداء البورصة المصرية وأسعار الأسهم اليوم.

أداء البورصة المصرية اليوم

صعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.96% ليصل إلى 30,937 نقطة.

ارتفعت مؤشرات EGX100 بنسبة 0.82%، مسجلة 10,169 نقطة.

وحقق مؤشر الشريعة الإسلامية زيادة بنسبة 2.63% ليصل إلى 2,955 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.43% ليغلق عند 7,100 نقطة.

رأس المال السوقي في البورصة المصرية



حقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية مكاسب كبيرة، والتي بلغت في نهاية التعاملات 2.092 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.059 تريليون جنيه في نهاية تعاملات يوم الأربعاء السابق، محققًا زيادة قدرها 33 مليار جنيه.

البورصة

توجه المستثمرين في البورصة اليوم

توجه المستثمرون العرب نحو البيع بصافي قيمة قدرها 406.5 مليون جنيه.

قام المصريون والأجانب بالشراء بصافي قيم بلغت 307.2 مليون جنيه و99.4 مليون جنيه على التوالي.

بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 4.3 مليار جنيه، وتم تنفيذ 99.9 ألف عملية على 795.97 مليون ورقة مالية.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا اليوم

البورصة المصرية

شركة الإسكندرية للخدمات الطبية: سجلت ارتفاعًا بنسبة 19.98% ليغلق السهم عند 10.03 جنيه.

بالم هيلز للتعمير: حقق زيادة بنسبة 8.08% ليصل إلى 6.42 جنيه.

أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية: ارتفع بنسبة 6.37% ليغلق عند 73.15 جنيه.

جلاكسو سميثكلاين: سجل ارتفاعًا بنسبة 6.13% ليغلق عند 36.2 جنيه.

ريكاب للاستثمارات المالية: حقق زيادة بنسبة 5.58% ليصل إلى 6.81 جنيه.

أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا اليوم

أصول E.S.B. للوساطة في الأوراق المالية: تراجعت بنسبة 7.88% ليصل السهم إلى 0.421 جنيه.

القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية: سجلت انخفاضًا بنسبة 7.61% ليغلق السهم عند 32.66 جنيه.

مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية: تراجعت بنسبة 6.22% ليغلق السهم عند 159.95 جنيه.

كونتكت المالية القابضة: انخفضت بنسبة 5.48% ليصل السهم إلى 4.83 جنيه.

العربية لاستصلاح الأراضي: تراجعت بنسبة 4.94% ليغلق السهم عند 48.92 جنيه.

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