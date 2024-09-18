أسعار الأسهم في جلسة تداول البورصة المصرية اليوم الأربعاء 18-9-2024
شهدت البورصة المصرية خلال جلسة يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، تحركات ملحوظة في أسعار الأسهم، إذ ارتفعت مؤشرات السوق الرئيسية، فيما تباينت أسعار الأسهم بين الارتفاع والانخفاض.
وتستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في جلسة تداولات البورصة المصرية اليوم الأربعاء.
أداء مؤشرات البورصة المصرية اليوم
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل عام، وجاءت كالتالي:
- سجل مؤشر EGX30 الرئيسي زيادة بنسبة 0.61% ليصل إلى 30342 نقطة.
- شهد مؤشر EGX100 ارتفاعًا بنسبة 1%، ليصل إلى 10087 نقطة.
- زاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% ليصل إلى 2879 نقطة.
- وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.16% إلى 7070 نقطة.
أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً البورصة اليوم
تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال جلسة الثلاثاء، شركة الإسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبي الجديد - الإسكندرية، وسجلت زيادة ملحوظة بنسبة 19.94% ليغلق السهم عند 8.36 جنيه.
تلتها شركة أكتوبر فارما بزيادة 18.81% ليصل سعر السهم إلى 139.34 جنيه, ثم جاء سهم مصر مستشفى النزهة الدولي بارتفاع قدره 14.43% ليغلق عند 6.98 جنيه.
كما سجل سهم غاز مصر ارتفاعاً بنسبة 9.83% ليصل إلى 32.41 جنيه، وحل سهم حديد عز في المرتبة الخامسة بزيادة قدرها 9.07% ليغلق عند 108.2 جنيه.
|اسم الشركة
|الإقفال السابق
|سعر الفتح
|سعر الإغلاق
|نسبة التغير%
|الإسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبي الجديد - الإسكندرية
|6.970
|6.970
|8.360
|19.94
|أكتوبر فارما
|117.280
|117.280
|139.340
|18.81
|مستشفى النزهة الدولي
|6.100
|6.100
|6.980
|14.43
|غاز مصر
|29.510
|29.510
|32.410
|9.83
|حديد عز
|99.200
|99.200
|108.200
|9.07
أسعار الأسهم الأكثر انخفاضاً في البورصة اليوم
تراجعت الأسهم التالية بشكل ملحوظ خلال الجلسة، حيث تصدرت الأسهم المتراجعة شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 11.25% ليصل سعر السهم إلى 25.96 جنيه.
تلتها شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بتراجع قدره 8.89% ليغلق السهم عند 35.35 جنيه, ثم جاءت شركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بتراجع بنسبة 8.33% ليصل سعر السهم إلى 4.62 جنيه.
سجل سهم جراند إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية تراجعاً بنسبة 6.34% ليغلق عند 10.48 جنيه، وجاء سهم المهندس للتأمين في المرتبة الخامسة بتراجع قدره 5.4% ليصل سعر السهم إلى 19.43 جنيه.
|اسم الشركة
|الإقفال السابق
|سعر الفتح
|سعر الإغلاق
|نسبة التغير%
|الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية
|29.250
|29.250
|25.960
|-11.25
|القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
|38.800
|38.800
|35.350
|-8.89
|المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات
|5.040
|5.040
|4.620
|-8.33
|جراند إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية
|11.190
|11.190
|10.480
|-6.34
|المهندس للتأمين
|20.540
|20.540
|19.430
|-5.40
إجمالي التداولات ورأس المال السوقي
سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية ختام التعاملات 2.059 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.046 تريليون جنيه في نهاية تعاملات الثلاثاء، محققًا مكاسب قدرها 14 مليار جنيه.
سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 95.99 مليون جنيه، بينما اتجه المستثمرون المصريون والعرب نحو الشراء بصافي قيم بلغت 89.5 مليون جنيه و6.5 مليون جنيه على التوالي.
وصل إجمالي قيمة التداولات إلى نحو 2.93 مليار جنيه، بكمية تداول بلغت 690.9 مليون ورقة مالية عبر 81.2 ألف عملية.
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