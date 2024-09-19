ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس 19-9-2024

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أداء البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم.

البورصة المصرية اليوم

صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.23%، ليصل إلى مستوى 30,716 نقطة, جاء هذا الارتفاع بالتوازي مع مكاسب كبيرة في رأس المال السوقي للأسهم المقيدة، الذي بلغ 2.081 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.059 تريليون جنيه بنهاية تعاملات يوم الأربعاء، مسجلًا زيادة قدرها 22 مليار جنيه.

أداء مؤشرات البورصة اليوم

ارتفعت مؤشرات EGX100 بنسبة 1.16% لتصل إلى 10,204 نقاط.

سجلت الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في EGX70 ارتفاعًا بنسبة 1.04% لتصل إلى 7,143 نقطة.

سجلت مؤشرات الشريعة الإسلامية صعودًا ملحوظًا بنسبة 2.05% لتصل إلى مستوى 2,938 نقطة.

اتجاهات المستثمرين

اتجه خلال هذه الجلسة المستثمرون العرب نحو البيع بصافي قيمة 283.4 مليون جنيه، بينما اتجه المستثمرون المصريون والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 178.3 مليون جنيه و105.1 مليون جنيه على التوالي.

إجمالي التداولات

بلغ إجمالي قيمة التداول في السوق نحو 2.7 مليار جنيه، مع تنفيذ 504.1 مليون ورقة مالية عبر 60.7 ألف عملية.

البورصة المصرية

أداء مؤشرات السوق في مستهل الجلسة

في مستهل جلسة يوم الخميس، ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.76% ليصل إلى 30,572 نقطة.

سجل مؤشر EGX100 ارتفاعًا بنسبة 0.84% ليصل إلى 10,171 نقطة.

صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.7% ليصل إلى 7,119 نقطة.

سجلت الشريعة الإسلامية ارتفاعًا بنسبة 1.25% لتصل إلى 2,915 نقطة.

رأس المال السوقي وأداء المستثمرين

في ختام تعاملات الجلسة، بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة 2.078 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.059 تريليون جنيه بنهاية جلسة يوم الأربعاء.

البورصة اليوم

واتجه المستثمرون المصريون والعرب نحو البيع بصافي قيم بلغت 6.3 مليون جنيه و3.3 مليون جنيه على التوالي، بينما سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 9.7 مليون جنيه.

حركة التداول

سجل إجمالي قيمة التداول نحو 490.6 مليون جنيه، مع تنفيذ 157.4 مليون ورقة مالية عبر 16.6 ألف عملية.

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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 17-9-2024