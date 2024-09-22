بعد تخفيض الفائدة.. البورصة المصرية تحقق مكاسب ملحوظة في بداية الأسبوع

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات يوم الأحد، 22 سبتمبر 2024، ليسجل المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» ارتفاعًا بنسبة 0.53% ليصل إلى 31,102.85 نقطة.

ويرصد موقع “الموجز” خلال السطور التالية أداء البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 22-9-2024.

أخبار البورصة المصرية اليوم

صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.53% ليصل إلى 31,102.85 نقطة.

حقق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 EWI" نسبة ارتفاعًا بلغ 1.24%، مسجلاً 10,295.32 نقطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 بنسبة 1.25% ليصل إلى 10,296.23 نقطة.

قيم التداول في البورصة المصرية

بلغت قيم التداول في البورصة نحو 1.3 مليار جنيه، عبر تداول 235 مليون سهم من خلال 34,789 صفقة.

وحقق رأس المال السوقي للبورصة مكاسب تقدر بـ 13 مليار جنيه، ليصل إجمالي رأس المال السوقي إلى حوالي 2.105 تريليون جنيه.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

تصدّر سهم «الاسكندرية للخدمات الطبية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 19.74%، تلاه سهم «ابن سينا فارما» بارتفاع 7.57%، وحل ثالثًا سهم «القابضة المصرية الكويتية» بزيادة 5.97%.

وعلى الجانب الآخر، تصدّر سهم «مينا فارم للأدوية» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 5.01%، يليه سهم «أكتوبر فارما» بانخفاض 4.53%، ثم سهم «ريكاب للاستثمارات المالية» الذي انخفض بنسبة 4.26%.

البورصة المصرية

توقعات الخبراء للبورصة المصرية

توقع خبراء سوق المال أن تستمر مؤشرات البورصة في التحرك إيجابيًا، خاصة بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وزيادة الاستثمارات المتوقعة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

البورصة المصرية

يستهدف مؤشر السوق الرئيسي «Egx30» الوصول إلى مستوى 32 ألف نقطة خلال هذا الأسبوع.

وسجلت البورصة المصرية أرباحًا قدرها 22 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 2.092 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.070 تريليون جنيه في نهاية الأسبوع السابق.

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