البورصة المصرية.. تراجع مؤشر EGX30 وسط ارتفاع قوي لأسهم التعليم والإسمنت

اختتمت البورصة المصرية تعاملات الاثنين 23 سبتمبر 2024 بتباين في مؤشرات الأداء، شهدت بعض المؤشرات انخفاضًا بينما حققت مؤشرات أخرى ارتفاعات ملحوظة, وترصد جريدة “الموجز” أداء البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم.

أداء مؤشرات البورصة اليوم

تراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.05% ليصل إلى 31022 نقطة.

ارتفعت مؤشرات EGX100 بنسبة 0.79% إلى 10417 نقطة.

ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنفس النسبة عند مستوى 2978 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنسبة 1.10%، مغلقًا عند 7314 نقطة.

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية في ختام التعاملات 2.108 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.105 تريليون جنيه في نهاية تعاملات الأحد.

توجهات المستثمرين

جاء ذلك وسط توجه المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي قيمة بلغ 195 مليون جنيه، بينما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 16.9 مليون جنيه والأجانب بقيمة 179 مليون جنيه.

بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 4.3 مليار جنيه، مع تنفيذ 985 مليون ورقة مالية من خلال 114 ألف عملية.

البورصة اليوم

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا

تصدرت شركة القاهرة للخدمات التعليمية الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات الإثنين، مرتفعًا بنسبة 20% ليغلق سعر السهم عند 29.7 جنيه, تلاها شركة أسمنت سيناء، التي ارتفعت بنسبة 20% لتسجل 37.8 جنيه، ثم دلتا للطباعة التي حققت زيادة بنسبة 19.9%، مغلقة عند 66.5 جنيه.

وفي المرتبة الرابعة، جاء سهم الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد، بارتفاع قدره 19.9% ليغلق عند 14.4 جنيه، بينما احتل سهم جنوب الوادي للأسمنت المرتبة الخامسة بزيادة 13.24% عند 3.05 جنيه للسهم.

البورصة المصرية

الأسهم الأكثر انخفاضًا

على الجانب الآخر، تصدرت الأهرام للطباعة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة 4.78% ليصل سعره إلى 7.7 جنيه, تليها شركة يوتيبر بتراجع بلغ 4.6% عند 9 جنيه، ثم أصول E.S.B. للوساطة في الأوراق المالية بنسبة تراجع 4.51% عند 0.38 جنيه للسهم.

وفي المرتبة الرابعة، جاء سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بتراجع 4.39% ليسجل 23.9 جنيه، بينما سجل سهم العربية للأدوية انخفاضًا بنسبة 4.19% ليصل سعره إلى 87.8 جنيه للسهم.

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