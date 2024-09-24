البورصة المصرية تتأرجح.. انخفاض مؤشر EGX30 بنسبة 0.08% وتداولات بـ379.8 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024, تجاوز حجم التداول نحو 379.8 مليون جنيه, وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أدء البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء, وتوجهات المستثمرين, وقيم التداول.

أداء المؤشرات في البورصة اليوم

انخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.08% ليصل إلى 30,999 نقطة.

سجل مؤشر الشريعة الإسلامية ارتفاعًا بنسبة 0.12% ليصل إلى 2,977 نقطة.

ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.64% ليصل إلى 7,361 نقطة.

حقق مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا زيادة بنسبة 0.46% ليصل إلى 10,464 نقطة.

انخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.10% ليبلغ 38,090 نقطة.

تفاصيل التداول في البورصة اليوم

سجل السوق تداولات بقيمة 379.8 مليون جنيه من خلال تبادل 76.2 مليون سهم، من خلال 13 ألف عملية بيع وشراء, وشملت هذه التداولات أسهم 195 شركة مقيدة، ارتفع منها 70 سهمًا، بينما تراجعت 28 سهمًا، وحافظ 97 سهمًا على أسعارها دون تغيير, سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.1 تريليون جنيه.

البورصة المصرية

اتجاهات المستثمرين في البورصة اليوم

أظهر المستثمرون العرب والأجانب اتجاهًا نحو البيع بصافي قيمة 10.1 مليون جنيه و4.2 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء بصافي قيمة 14.3 مليون جنيه.

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق، وذلك لتجاوزها نسبة 5% صعودًا أو هبوطًا خلال الجلسة، ومن بين هذه الأسهم: الإسكندرية للخدمات الطبية، المركز الطبي الجديد، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

البورصة المصرية

في سياق آخر، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين,و اشترى مجلس إدارة شركتي ابن سينا فارما وبي انفستمنتس القابضة 500 ألف سهم و675 سهمًا على التوالي.

في المقابل، باع مجلس إدارة شركات مثل تنمية للاستثمار العقاري والمصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو أعدادًا كبيرة من الأسهم، بلغت نحو 60 ألف سهم و10.3 ألف سهم على التوالي.

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