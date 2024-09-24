أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24-9-2024

يهتم قطاع كبير من الناس بمتابعة أخبار وأسعار الأسهم في البورصة المصرية يوميًا, لذا ترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار اسهم البورصة المصرية, وأداء البورصة خلال جلسة اليوم الثلاثاء 24-9-2024.

البورصة المصرية

أداء المؤشرات في البورصة اليوم

انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.49% ليصل إلى 30871 نقطة.

ارتفعت مؤشرات EGX100 بنسبة 0.1% لتصل إلى 10427 نقطة.

سجل مؤشر الشريعة الإسلامية زيادة بنسبة 0.69% عند مستوى 2994 نقطة.

شهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 ارتفاعًا بنسبة 0.27% ليصل إلى 7333 نقطة.

بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 2.111 تريليون جنيه في ختام التعاملات.

تزامن ذلك مع توجه المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة بلغ 3.7 مليار جنيه، بينما سجلت عمليات البيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب صافي قيمة بلغت 3.7 مليار جنيه و58.7 مليون جنيه على التوالي, ليسجل إجمالي قيمة التداول حوالي 4.2 مليار جنيه، مع تنفيذ 915.95 مليون ورقة مالية عبر 102.8 ألف عملية.

البورصة المصرية

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم

إليك جدولًا كاملاً يضم جميع الأسهم المطلوبة:

السهم آخر سعر الكمية سعر الفتح أعلى سعر أقل سعر اكرو مصر 75.38 432,064 62.82 75.38 63.60 العربية لاستصلاح الا 52.13 60,073 43.45 52.14 46.25 الاتحاد الصيدلى 2.20 117,185 2.00 2.20 2.17 الدولية للأسمدة 11.14 316,462 10.13 11.14 11.14 غاز مصر 30.50 3,314,733 28.30 31.51 28.15 يوتوبيا 24.70 4,800 23.07 24.70 23.07 ايكون 22.96 791,960 21.55 22.96 21.65 القاهرة للخدمات التع 21.87 2,011 20.70 21.87 20.60 مرسيليا 3.20 277,345 3.03 3.27 3.03 راميدا 2.57 17,432,270 2.44 2.61 2.44 فوديكو 66.25 213,036 62.92 67.67 63.01 الدلتا للسكر 67.50 967,439 64.30 68.90 63.67 النصر لتصنيع الحاصلا 16.11 30,687 15.35 16.11 15.30 ريماس 0.88 7,454,757 0.84 0.89 0.85 مرسى مرسى علم 2.20 17,546 2.10 2.20 2.20 ايسترن كومباني 25.39 2,255,955 24.30 25.50 24.40 وادي كوم امبو 101.71 243,995 97.62 110.00 98.02 لوتس للتنمية والاستث 0.41 9,302,236 0.40 0.45 0.40 العامة لاستصلاح الأر 55.96 421,149 53.91 61.85 51.66 القابضة المصرية الكو 34.40 4,575,808 33.20 34.53 32.90 المشروعات الصناعية و 0.27 39,882,859 0.26 0.27 0.26 القاهرة للزيوت والصا 0.24 124,128,303 0.23 0.24 0.23 فتنس برايم للاندية ا 1.91 1,111,754 1.85 1.98 1.84 اسمنت سيناء 32.94 802,618 32.01 33.98 31.75 النيل للادوية 73.75 1,039 71.67 73.88 71.50 الأولى للاستثمار 1.88 102,636 1.83 1.90 1.80 ايه كابيتال القابضة 1.90 1,658,127 1.85 1.92 1.83 أطلس 0.68 7,736,391 0.67 0.69 0.65 الاسماعيلية الجديدة 15.76 31,385 15.39 15.86 15.45 العربية للأسمنت 11.40 5,185,047 11.15 11.79 11.21 دومتي 14.70 299,179 14.41 14.70 14.40 بي اي دي – البدر للا 2.04 30,034 2.00 2.09 2.00

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