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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24-9-2024

البورصة المصرية
البورصة المصرية

يهتم قطاع كبير من الناس بمتابعة أخبار وأسعار الأسهم في البورصة المصرية يوميًا, لذا ترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار اسهم البورصة المصرية, وأداء البورصة خلال جلسة اليوم الثلاثاء 24-9-2024.

البورصة المصرية

أداء المؤشرات في البورصة اليوم

  • انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.49% ليصل إلى 30871 نقطة.
  • ارتفعت مؤشرات EGX100 بنسبة 0.1% لتصل إلى 10427 نقطة.
  • سجل مؤشر الشريعة الإسلامية زيادة بنسبة 0.69% عند مستوى 2994 نقطة.
  • شهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 ارتفاعًا بنسبة 0.27% ليصل إلى 7333 نقطة.
  • بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 2.111 تريليون جنيه في ختام التعاملات.
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تزامن ذلك مع توجه المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة بلغ 3.7 مليار جنيه، بينما سجلت عمليات البيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب صافي قيمة بلغت 3.7 مليار جنيه و58.7 مليون جنيه على التوالي, ليسجل إجمالي قيمة التداول حوالي 4.2 مليار جنيه، مع تنفيذ 915.95 مليون ورقة مالية عبر 102.8 ألف عملية.

البورصة المصرية

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم

إليك جدولًا كاملاً يضم جميع الأسهم المطلوبة:

السهمآخر سعرالكميةسعر الفتحأعلى سعرأقل سعر
اكرو مصر75.38432,06462.8275.3863.60
العربية لاستصلاح الا52.1360,07343.4552.1446.25
الاتحاد الصيدلى2.20117,1852.002.202.17
الدولية للأسمدة11.14316,46210.1311.1411.14
غاز مصر30.503,314,73328.3031.5128.15
يوتوبيا24.704,80023.0724.7023.07
ايكون22.96791,96021.5522.9621.65
القاهرة للخدمات التع21.872,01120.7021.8720.60
مرسيليا3.20277,3453.033.273.03
راميدا2.5717,432,2702.442.612.44
فوديكو66.25213,03662.9267.6763.01
الدلتا للسكر67.50967,43964.3068.9063.67
النصر لتصنيع الحاصلا16.1130,68715.3516.1115.30
ريماس0.887,454,7570.840.890.85
مرسى مرسى علم2.2017,5462.102.202.20
ايسترن كومباني25.392,255,95524.3025.5024.40
وادي كوم امبو101.71243,99597.62110.0098.02
لوتس للتنمية والاستث0.419,302,2360.400.450.40
العامة لاستصلاح الأر55.96421,14953.9161.8551.66
القابضة المصرية الكو34.404,575,80833.2034.5332.90
المشروعات الصناعية و0.2739,882,8590.260.270.26
القاهرة للزيوت والصا0.24124,128,3030.230.240.23
فتنس برايم للاندية ا1.911,111,7541.851.981.84
اسمنت سيناء32.94802,61832.0133.9831.75
النيل للادوية73.751,03971.6773.8871.50
الأولى للاستثمار1.88102,6361.831.901.80
ايه كابيتال القابضة1.901,658,1271.851.921.83
أطلس0.687,736,3910.670.690.65
الاسماعيلية الجديدة15.7631,38515.3915.8615.45
العربية للأسمنت11.405,185,04711.1511.7911.21
دومتي14.70299,17914.4114.7014.40
بي اي دي – البدر للا2.0430,0342.002.092.00

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