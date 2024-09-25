31 مليار جنيه.. البورصة المصرية تحقق مكاسب قوية في ختام تعاملات اليوم

سجلت البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في ختام تعاملات يوم الأربعاء 25-9-2024، , جاءت هذه الزيادة بعد تفاعلات إيجابية من قبل المتداولين، مما أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة في مؤشرات السوق.

وفي هذا السياق تستعرض جريدة “الموجز” أداء البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم, وأسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم.

أداء مؤشرات البورصة اليوم

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.23% ليصل إلى 31250 نقطة.

زادت مؤشرات EGX100 بنسبة 1.31% لتسجل 10563 نقطة.

ارتفع المؤشر الإسلامي بنسبة 1.88% عند مستوى 3050 نقطة.

وحقق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 زيادة قدرها 1.18% ليصل إلى 7420 نقطة.

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية ارتفاعًا في ختام التعاملات ليصل إلى 2.142 تريليون جنيه، مقابل 2.111 تريليون جنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء، محققًا مكاسب بقيمة 31 مليار جنيه.

البورصة المصرية

توجهات المستثمرين في البورصة اليوم

جاءت هذه الارتفاعات في ظل توجه المستثمرين العرب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 121.5 مليون جنيه، بينما اتجه المصريون والأجانب للبيع بصافي قيمة بلغت 116.7 مليون جنيه و4.8 مليون جنيه على التوالي, ليبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 4.7 مليار جنيه، مع تنفيذ 1.1 مليون ورقة عبر 107.4 ألف عملية.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا

شهدت بعض الأسهم ارتفاعات ملحوظة، وجاء ترتبيهم كالتالي:

البورصة المصرية

تصدرت شركة القاهرة للخدمات التعليمية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 19.99% ليغلق السهم عند 33.74 جنيه. تلتها شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد) بزيادة 19.93%، مغلقةً عند 20.76 جنيه. ثم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بارتفاع 10.51% ليغلق عند 3.89 جنيه. حصل سهم السويدي إليكتريك على المرتبة الرابعة بارتفاع بلغ 9.59%، ليغلق عند 69 جنيه. وخامسًا جاء سهم ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة ارتفاع 9.38%، مغلقًا عند 6.65 جنيه للسهم.

أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا

على الجانب الآخر، سجلت الأسهم الأكثر تراجعًا كالتالي:

تصدرت الأسهم الأكثر تراجعًا كونتكت المالية القابضة بنسبة 4.21% ليصل سعر السهم إلى 5 جنيه. تلتها أكتوبر فارما بتراجع بلغت نسبته 3.48% عند 122.53 جنيه. ثم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بتراجع قدره 3.02% ليصل سعر السهم إلى 39.44 جنيه. سجل سهم دلتا للطباعة والتغليف تراجعًا بنسبة 3.02% عند 58.07 جنيه. تراجع سهم المهندس للتأمين بنسبة 2.36% ليغلق عند 20.29 جنيه.

اقرأ أيضًا:

بعد تخفيض الفائدة.. البورصة المصرية تحقق مكاسب ملحوظة في بداية الأسبوع

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24-9-2024