رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم والرقم القومي.. في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، تسعى العديد من الحكومات لتقديم خدماتها للمواطنين بطرق أكثر سهولة وسرعة، ومن بين هذه الخدمات الاستعلام عن قيمة المعاش التقاعدي.

بعد سنوات طويلة من العمل والتعب، يأتي وقت الاستحقاق والحصول على الحقوق المكتسبة، وحينها يصبح الاستعلام عن قيمة المعاش أمرًا بالغ الأهمية.

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم والرقم القومي

يقدم لكم موقع الموجز، كافة التفاصيل حول رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم والرقم القومي، وذلك في إطار خدماتها اليومية لكل ما يهم القراء.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2024

1- يستعلم الشخص الراغب عن قيمة المعاش بالاسم 2024 عن طريق الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من على الرابط التاليhttps://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Services/InsuranceServices.aspx?scat=5.

2- يختار الشخص أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

3- يدخل الشخص الرقم القومي وكلمة المرور، وعلى الفور تظهر نتيجة الاستعلام عن المعاش بالاسم.

إنشاء حساب للاستعلام عن المعاشات

الخطوة الاولي: الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

الخطوة الثانية: كتابة الاسم ثلاثي.

الخطوة الرابعة:كتابة اسم العائلة.

الخطوة الخامسة:إدخال البريد الإلكتروني.

الخطوة السادسة: كتابة الرقم القومي والرقم التأميني.

الخطوة السابعة: تسجيل كلمة للمرور والتأكيد عليها.

الخطوة الثامنة: الموافقة على الشروط والأحكام.

الخطوة التاسعة :الضغط على كلمة تسجيل"اضغط هنـــــــــــــــــا ".

الاستعلام عن المعاش بالاسم

يمكن للمواطنين الاستعلام عن المعاش بالاسم ويكون من خلال موقع التأمينات والمعاشات، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الاولي الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية من هنـــــــــــــــــــــــــا.

الخطوة الثانية اختيار تسجيل الدخول وإدخال الرقم القومي وكلمة المرور في حالة امتلاك حساب، أما في حالة عدم امتلاك حساب يجب إنشاء حساب جديد.

الخطوة الثالثة اختيار خدمات أصحاب المعاشات

الخطوة الرابعة اختيار الخدمة المطلوبة سواء الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش أو استعراض تطور زيادات المعاش.

الخطوة الخامسة الضغط على بدء الخدمة وإدخال البيانات المطلوبة

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