كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم بسهولة عبر الإنترنت.. خطوات بسيطة ورابط

تسعى هيئة التأمينات الاجتماعية لتقديم خدمة مريحة للمستفيدين من خلال تمكينهم من الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم عبر موقعها الإلكتروني.

إليك خطوات الاستعلام بالتفصيل يرصدها الموجز :

زيارة الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية

ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الرابط هنا.

هذا هو أول خطوة للوصول إلى الخدمة.

كيفية تسجيل الدخول

اختر أيقونة "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش" المتاحة على الصفحة الرئيسية. قم بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بك للوصول إلى حسابك.

عرض نتيجة الاستعلام عن قيمة المعاش

بعد تسجيل الدخول، ستظهر لك مباشرة قيمة المعاش الخاصة بك بناءً على الاسم المدخل. هذه العملية تتيح لك معرفة قيمة معاشك بسرعة وسهولة دون الحاجة لزيارة المكاتب.

صرف المعاشات

معلومات إضافية حول الزيادات في المعاشات

توفر هيئة التأمينات الاجتماعية أيضًا معلومات حول الزيادات التي تطرأ على المعاشات. تشمل هذه الزيادات:

• زيادة المعاش من 1300 جنيه إلى 1495 جنيه.

• زيادة المعاش من 2300 جنيه إلى 2645 جنيه.

• زيادة المعاش من 3500 جنيه إلى 4025 جنيه.

• زيادة المعاش من 4300 جنيه إلى 4945 جنيه.

• زيادة المعاش من 5300 جنيه إلى 6095 جنيه.

• زيادة المعاش من 6500 جنيه إلى 7475 جنيه.

تساعد هذه المعلومات المستفيدين في متابعة التغييرات المالية التي تؤثر على معاشاتهم.

كيفية الاستعلام بالرقم القومي

بالإضافة إلى الاستعلام بالاسم، يمكن الاستعلام عن قيمة المعاش باستخدام الرقم القومي عبر الخطوات التالية:

• زيارة الموقع الإلكتروني: توجه إلى الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية.

• اختيار خدمة الاستعلام بالرقم القومي: اختر خيار "الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي".

• إدخال البيانات الشخصية: أدخل الرقم القومي وتفاصيل أخرى كما هو مطلوب.

• إرسال الطلب: اضغط على "إرسال الطلب" للحصول على معلومات المعاش.

خدمات إلكترونية أخرى مقدمة من الهيئة

توفر هيئة التأمينات الاجتماعية مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية الأخرى، تشمل:

• الاستعلام عن الأجور: معرفة الأجور المسددة في التأمين الاجتماعي.

• التعرف على الاستقطاعات: الاطلاع على الاستقطاعات المتعلقة بالمؤمن عليه.

• خدمات العاملين في الخارج: الاستعلام عن رصيد المؤمن عليهم العاملين في الخارج.

• الاستعلام عن الرقم التأميني: معرفة الرقم التأميني باستخدام الرقم القومي.

• الاطلاع على بيانات ملف المعاش: معرفة جميع البيانات المسجلة في ملف المعاش.

• التعرف على مدة الاشتراك في التأمينات: معرفة المدة التي قضاها المؤمن عليه في الاشتراك بالتأمينات.

طرق صرف المعاشات

تسعى هيئة التأمينات الاجتماعية لتوفير عدة طرق لصرف المعاشات لتسهيل الوصول إلى مستحقات المستفيدين، وتشمل:

• ماكينات الصراف الآلي: صرف المعاشات من خلال ماكينات الصراف الآلي المتوفرة في مختلف الأماكن.

• المنافذ التي تقدم خدمات فورية: صرف المعاشات بشكل مباشر من المنافذ المعتمدة.

• المحافظ الإلكترونية: استخدام المحافظ الإلكترونية على الهواتف الذكية لصرف المعاش.

• بنك ناصر الاجتماعي: صرف المعاش من أي فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي.

• البنوك التجارية: صرف المعاشات من خلال البنوك التجارية.

• هيئة البريد المصري: صرف المعاش من خلال فروع هيئة البريد المصري.

تضمن هذه الطرق المتعددة وصول المعاشات للمستفيدين بكل سهولة وراحة.



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