اعرف تفاصيل موعد صرف معاشات سبتمبر 2024 ورابط الاستعلام عن الزيادات

تصدّر البحث عن موعد صرف معاشات سبتمبر 2024 قوائم الأكثر تداولًا على شبكة الانترنت في الأيام الأخيرة، إذ يسعى الكثيرون لمعرفة مواعيد صرف المستحقات عن الشهر المقبل.

زيادة المعاشات

وتستعد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات شهر سبتمبر 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة لأكثر من 11 مليون مستفيد، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور القادمة.

موعد صرف معاشات سبتمبر 2024

وكشفت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات سبتمبر 2024، موضحة أن صرف المعاش يكون في الأيام الأولى من كل شهر ميلادي.

ووفقًا للمواعيد المنتظرة، فإن موعد صرف معاشات سبتمبر 2024 سيكون يوم الأحد 1 سبتمبر 2024، حيث يُتاح للمستفيدين من المعاشات صرف مستحقاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) في مختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك مكاتب البريد المصري أو من خلال الحسابات البنكية المرتبطة بحسابات المعاشات.

جدول صرف معاشات سبتمبر 2024

وبعد التعرف على موعد صرف معاشات سبتمبر 2024، نستعرض الآن جدول صرف معاشات سبتمبر 2024، والذي جاء كالتالي:

صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحةالثالثة: 1840 جنيهًا.

صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة السادسة: 2990 جنيها.

صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة العاشرة: 4370 جنيها.

صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.

صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

الاستعلام عن صرف المعاشات 2024:

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات لأصحاب المعاشات إمكانية الاستعلام عن مواعيد الصرف وقيمة الزيادة من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات.

إدخال اسم صاحب المعاش.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

انتظار بضع ثوانٍ لظهور قيمة المعاش.

في حالة وجود زيادة، يمكن معرفة قيمة الزيادة.

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