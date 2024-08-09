بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال أيام.. زيادة جديدة

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال أيام.. تصدرت تلك الكلمات البحثية محرك جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، إذ يترقب عدد كبير من أصحاب المعاشات في الشارع المصري نبأ زيادة المعاشات 2024.

وتزامنًا مع سعى الحكومة باستمرار محاولة منها لتحسين دخل المواطنين ينتظر عدد كبير بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال أيام، كشفت عدد من النقابات الطبية لعل أبرزها؛ «المهندسين، الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين» عن بدء تفعيل قرارات المجالس بزيادة قيمة المعاشات الشهرية للأعضاء المستحقين، وذلك سعيا لتحسين المعاشات والأجور.

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال أيام

وبناءً على ذلك ارتفعت مؤشرات البحث عبر جوجل بعد زيادة بحث أصحاب المعاشات عن بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال أيام، للتعرف على تفاصيل الزيادة الجديدة لهم وموعد تطبيقها.

زيادة المعاشات

وفي هذا الصدد، الموجز يرصد القصة الكاملة وراء بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال أيام، خاصة بعد تصدريحات الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، التي سبق وأدلى بها حول بدء الاتحاد في تفعيل قرار مجلس الاتحاد بشأن زيادة المعاشات لأعضاء النقابات الطبية، وأسرهم إلى 1500 جنيه شهرياً، بدلا من 1350 جنيه، بزيادة حوالى 12%.

وأشار إلى أنه من المقرر تطبيق زيادة المعاشات اعتبارًا من أغسطس الجاري، حيث أن عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربعة خلال عام 2023 قد بلغ حوالى 120 ألف عضو، منوهًا بأن فارق قرار زيادة المعاشات تقدر قيمته بحوالي 220 مليون جنيه سنويًا، لتبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات نحو 2 مليار و80 مليون جنيه سنويا، لحوالى 120 ألف عضو مستحق، بالإضافة إلى 10 آلاف عضو زيادة سنوية في أعداد المستحقين.

ونوه بمحاولة قيام المجلس بزيادة موارد الاتحاد من خلال رفع تحصيل الدمغة الطبية، ورفع حصة الاتحاد فى الشركات التى يساهم بها، وأيضا من خلال عمل منافسة حقيقية بين البنوك للحصول علي أعلى عائد، مفيدًا بأنه قدم تعديلا لقانون تحصيل الدمغة الطبية لتحسين معدل التحصيل وعوائده، إلى جانب دعم استمرارية صرف المعاشات للأعضاء.

موعد تطبيق زيادة المعاشات

وفي السياق ذاته، أعلنت نقابة المهندسين عن بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال أيام، وموعد تطبيق زيادة المعاشات، حيث قامت بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية الأخيرة، بشأن زيادة المعاشات بقيمة 250 جنيها، لتُصبح قيمته الإجمالية 1600 جنيه بدلا من 1350 جنيها شهريا، حيث تُقدر أعداد المستحقين للمعاشات بالنقابة حوالى 160 ألف مهندس على المعاش حاليا، وتزيد أعدادهم سنويا بمعدل 7%، أى 10 آلاف مهندس كل عام، بقيمة معاشات إجمالية 400 مليون جنيه سنويا.

وبذلك تكون زيادة المعاشات هي الزيادة الثانية خلال الستة أشهر الأخيرة بعد الزيادة السابقة التي أقرها مجلس النقابة برئاسة المهندس طارق النبراوي العامة في أغسطس 2023.

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