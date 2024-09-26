كلمات مؤثرة من الملكة رانيا العبدالله لـ الأميرة سلمى بعيد ميلادها

هنأت الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس، ابنتها الأميرة سلمى بعيد ميلادها السعيد. ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام للاحتفال بعيد ميلادها. يرصد الموجز التفاصيل في التقرير التالي

وعلقت الملكة رانيا العبدالله على الصورة قائلة: "ابتسامتك بتنور حياتي، كل عام وأنت بألف خير حبيبتي سلمى".

شهد بداية عام 2020 حصول الأميرة سلمى بنت عبدالله من الأردن على لقب أول طيارة نفاثة في القوات المسلحة الأردنية بعد أن أكملت تدريبها الأولي على طائرة ذات أجنحة ثابتة.

وقد قام الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية بتثبيت الشارة على الزي العسكري لابنته، مانحًا ابنته أجنحتها.

من هي الأمير سلمى العبد الله

وتخرجت الأميرة سلمى من الأكاديمية العسكرية الملكية المرموقة ساندهيرست في المملكة المتحدة عام 2018 عندما كانت تبلغ من العمر 18 عامًا فقط.

الملكة رانيا العبدالله وابنتها الأميرة سلمى

كما سارت الأميرة سلمى على خطى والدها وشقيقها الأكبر ولي العهد الأمير حسين، وكذلك شقيقتها الكبرى الأميرة إيمان، حيث كانت الأميرة سلمى الطفلة الثالثة للملكة رانيا والملك عبد الله الثاني، التي أكملت الدورة في الأكاديمية العسكرية.



الأميرة إيمان أكبر من الأميرة سلمى بأربع سنوات، إلا أن فارق عيد ميلادهما لا يتعدى يوم واحد. ولدت الأميرة سلمى في 26 سبتمبر 2000، وتحتفل بعيد ميلادها قبل يوم واحد من عيد ميلاد شقيقتها الكبرى، التي ولدت في 27 سبتمبر 1996.

وينشر ولي العهد الأمير حسين ، الأكبر بين الإخوة الأربعة، على موقع إنستجرام بانتظام إنجازات شقيقته.

الملكة رانيا العبدالله وابنتها الأميرة سلمى

الملك الراحل حسين بن طلال، الذي حكم من عام 1952 حتى وفاته في عام 1999، هو جد الأميرة سلمى. يُعرف الملك حسين بن طلال بين شعبه باسم "الملك الإنساني"، وقد تم تكريمه لعمله على تحسين حياة الأردنيين، كما سمي ولي العهد حسين على اسم جده.

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