تصدر إسم الفنانة ملك قورة مؤشرات البحث في جوجل بعد ما نشرت صورا لها وهي ترتدي فستان زفاف في تجهيزات لحفل زفاف وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، يكشف الموجز الحقيقة.

زواج ملك قورة

وأثارت ملك قورة الجدل حول حقيقة تلك الصور عما إذا كانت تحتفل بحفل زفافها بشكل مباشر دون إعلان الخطوبة مسبقًَا، أم أنها جلسة تصوير فقط، مثلما اعتادت عليه في الآونة الاخيرة بين الحين والآخر.

هل دخلت قفص الزوجية؟.. ملك قورة تحتفل بليلة الحنة|ما القصة؟

وانهالت عليها العديد من تعليقات الجمهور كالآتي:ألف مبروك يا حلوة ربنا يسعدك، ألف مبروك يا جميلة، ألف مبروك يا لوكا، أحلى عروسة دي ولا إيه.

وتعليق آخر: إيه التهريج ده.. بلاش هزار تقيل طيب، والله مش آخر فوتوسيشن ليكي.

هل دخلت قفص الزوجية؟.. ملك قورة تحتفل بليلة الحنة|ما القصة؟

آخر أعمال ملك قورة

شاركت الفنانة ملك قورة مؤخرا الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل بيت الرفاعي مع الفنان أمير كرارة والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا وشارك في بطولته كل من رحاب الجمل، أحمد رزق، ميرنا جميل، وآخرين من إخراج أحمد نادر جلال.

جوازة توكسيك

كما شاركت في فيلم "جوازة توكسيك" وجسدت خلاله شخصية فتاة والدتها الفنانة هيدى كرم والدها الفنان تامر هجرس وتبحث عن عريس، وتعيش قصة حب مع الفنان محمد أنور وذلك فى إطار كوميدي.



فيلم "جوازة توكسيك" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويحمع الفيلم بين ليلى علوى وبيومى فؤاد والمؤلف لؤى السيد والمخرج محمود كريم للمرة الثالثة على التوالى فى السينما بعدما قدموا فيلمى "ماما حامل" عام 2021 و"شوجر دادى" عام 2023.



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