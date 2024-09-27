الحق مشوارك.. الحالة المرورية اليوم الجمعة 27-9-2024 بشوارع القاهرة والجيزة

شهدت الحالة المرورية اليوم الجمعة 27-9-2024، بشوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، سيولة مرورية خلال الساعات الأولى، وتتسم الحالة المرورية بالهدوء في أيام الاجازات، ويحرص مالكي السيارات على معرفة الحالة المرورية قبل التحرك، لتحديد اتجاهات السير البعيدة عن الزحام.

ويهتم “ الموجز”، بمتابعة النشرة المرورية وتقديمها للمتابعين، حيث تتزايد عمليات البحث في الصباح على معرفة الحالة المرورية داخل شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة.

الحالة المرورية اليوم بمحافظة القاهرة



ظهرت سيولة مرورية في حركة السير بمحافظة القاهرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 27 سبتمبر، حيث شهدت منطقة وسط البلد وميدان التحرير انتظامًا في حركة المرور بأغلب المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية بكورنيش النيل في اتجاه مناطق المعادي والرجاء الصالح.

الحالة المرورية

الحالة المرورية بميدان عبدالمنعم رياض

ظهرت سيولة مرورية في منطقة المظلات وأيضاً ميدان عبدالمنعم رياض باتجاه منطقة وسط المدينة، وشهد الكورنيش سيولة مرورية في اتجاه المؤسسة، كما شهد كوبري أكتوبر سيولة مرورية في اتجاه العباسية ومدينة نصر، وكذلك العكس فهناك سيولة مرورية.



الحالة المرورية بمحافظة الجيزة



وشهدت محافظة الجيزة خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة 27 سبتمبر، سيولة مرورية بشارع الهرم وفيصل وأيضاً شارع ترسا، بسبب غلق جزئي لأغلب شارع الهرم لإنشاء 5 محطات لمترو الأنفاق، وإلزام السائقين للسير بشوارع فيصل وترسا، بينما شهدت مناطق أكتوبر والمحور المركزي والأحياء، انتظاما في حركة المرور.

ظهور شبورة مائية على الطرق الساحلية والزراعية

وصباح اليوم الجمعة ظهرت شبورة مائية كثيفة على الطرق الساحلية والزراعية والطرق المحاذية للمسطحات المائية، إلى جانب رياح سرعتها قد تصل إلى 30 كيلومترًا في الساعة. لذا نناشد السائقين المتوجهين من القاهرة الكبرى إلى المحافظات الأخرى اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد هشام الخبير المروري، إن يوم الجمعة يعتبر عطلة رسمية لكافة المصالح الحكومية والخدمية، وكذلك المدارس والجامعات، مما ينعكس إيجابيًا على حركة المرور من حيث انخفاض أعداد السيارات والمشاة في الشوارع.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية بشكل مستمر، خاصة على الطرق السريعة المطلة على المسطحات المائية، مثل كورنيش النيل.

تعزيز الخدمات المرورية على الطرق السريعة

من جهتها، قامت الإدارة العامة للمرور، بتعزيز الخدمات المرورية على الطرق السريعة باستخدام مجموعات الدراجات البخارية، وحدات الإغاثة الفورية، سيارات الدفع الرباعي، والأكمنة الثابتة والمتحركة.

كما تم تكثيف الخدمات على الطريق الدولي الساحلي، نظراً لزيادة حركة المواطنين المتوجهين لقضاء إجازة نهاية الأسبوع مع العائلة أو للاستمتاع بالمصايف. وما زالت الأعمال الإنشائية مستمرة على عدة طرق، مثل الغلق الجزئي أعلى محور طريق شبرا بنها الحر عند الكيلو 30 باتجاه مدينة بنها، بسبب أعمال السفلتة والتطوير.

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