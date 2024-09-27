تعرف على مواعيد القطارات اليوم الجمعة 27-9-2024 من القاهرة إلى الإسكندرية

يبحث العديد من المواطنين، خاصةً من يخططون للسفر، عن مواعيد القطارات اليوم الجمعة 27-9-2024 في سكك حديد مصر، كما يهتم الكثيرون بمعرفة أسعار تذاكر القطارات.

مواعيد القطارات اليوم الجمعة من القاهرة إلى الإسكندرية

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي مواعيد القطارات اليوم الجمعة من القاهرة إلى الإسكندرية:

- يقوم قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 10.00 صباحا.

ينطلق قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 ظهرا.

يقوم قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 14.00 ظهرا.

ينطلق قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 14.25 ظهرا.

يقوم قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 15.35 عصرا.

ينطلق قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 18.00 مساء

يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 صباحًا، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحًا.

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرًا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

يقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

يقوم قطار 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

يقوم قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 20.15 مساء.

ينطلق قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية »روسي» الساعة 13.25 ظهرا.

يقوم قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية »روسي« الساعة 16.30 ظهرا.

ينطلق قطار 3023 ثالثة مكيفة «القاهرة - الإسكندرية» من محطة القاهرة الساعة 17:00.

يقوم قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة- الإسكندرية الساعة 07:10 مساء.

مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى سوهاج

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا.

قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج «روسي» موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 5.20 صباحا.

قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحا.

قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا.

أسعار تذاكر القطارات اليوم الجمعة

- سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيهًا.

-قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيهًا.

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

يمكنك حجز تذكرة السفر بالقطار من خلال الهاتف المحمول، حيث توفر الهيية القومية لسكك حديد من هنــا.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس مكيف روسي



قطار رقم 890 مكيف روسي: يتحرك من القاهرة 11:30 م ويصل إلى سوهاج 6:35 ص.

قطار 3006 مكيف روسي: يتحرك من القاهرة 00:50 ص ويصل إلى أسوان 1:20 م.

قطار رقم 2012 مكيف روسي: يتحرك من القاهرة 5:30 م ويصل إلى أسوان 6:20 ص.

قطار رقم 988 مكيف روسي: يتحرك من القاهرة 7:10 م ويصل إلى أسوان 7:50 ص.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس خاص vip



قطار 980 خاص vip: يتحرك من القاهرة 8:00 ص ويصل إلى أسوان: 10:25 م.

قطار رقم 2006 خاص vip: يتحرك من القاهرة 5:10 م ويصل إلى أسوان 6:00 ص.

قطار رقم 1012 خاص vip: يتحرك من القاهرة 9:00 م ويصل إلى أسوان 11:15 ص.

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