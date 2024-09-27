بسبب حادث.. والدة ريم البارودي في غرفة العمليات

تعرضت والدة النجمة ريم البارودي، لحادث، وعلى أثره نقلت للـمستشفى وإجراء عملية جراحية، وفى هذا الصدد يستعرض موقع " الموجز" التفاصيل في سطور.

طالبت الفنانة ريم البارودى جمهورها ومتابعيها بالدعاء لوالدتها عبر حسابها، حيث كتبت عبر استورى حسابها بموقع "إنستجرام" قائلة: "فضلا وليس أمرا أرجوا الدعاء لأمى، بعض تعرضها لحادث سير، هتدخل غرفة العمليات، أرجو الدعاء".

بوست ريم البارودي

ودعت ريم البارودى لوالدتها وكتبت: "اللهم إنى أستودعك جسدها وصحتها فلا تُحملها مالا طاقة لها به، يا رب اشفى أمى فأنت أعلم بحالها، يا رب أنت الشافي المعافى اشفها شفاء لا يغادر شقما، اللهم آمين يا رب العالمين".

أزمات في حياة ريم البارودي

هاجمتها الفنانة سمية الخشاب، وقالت عنها في تصريحات تلفزيونية لها:"كانت مخلصة فلوس طليقها أحمد سعد"، ولكنها لم تقف صامتة أمام تلك التصريحات، وقامت بالرد عليها في تصريحات تلفزيونية لها، مؤكدة على أنه لم ينفق عليها في فترة الخطوبة أو الزواج، وأنها كانت تتمنى حينها أن يكون الجواهرجي الخاص بها موجودًا حينها ليرد على تلك المقولة، قائلة:" هو أحمد معاه فلوس؟ الفترة اللي أنا كنت معاشراه فيها كان هو خارج من زوجة وعنده أولاد عربيته عليها أقساط ولا يملك بيت أصلاً خالص، أخلص له فلوسه؟ حاجة تضحك".

ريم البارودي

كما أثارت ريم البارودي جدلاً كبيرًا بعدما قبلت الفنان أمير شاهين شقيق النجمة إلهام شاهين على وجهه خلال احتفاله بعيد ميلاده، وعلقت صورتها وهي تقبله وقالت: "قبلته لأنه أخويا، مكنتش نايمة في حضنه ولا نايمين على السرير، وكنا في بيت إلهام شاهين، إحنا ليه بنحب نروح للحتة الوحشة؟".

كما وصفت ريم البارودي الإعلامية ريهام سعيد بـ "الفاجرة" وذلك عبر مقطع مسرب على موقع الفديوهات الشهير يوتيوب وقالت خلال المقطع: "بتقارن مين بمين.. متعملش نفسك صاحب حد أنا اللي معرفك بيها، زينة جزمتها برقبة ريهام سعيد"، ثم طلبت من الشخص الذي تتحدث معه أن يرسل ذلك المقطع لريهام سعيد، مُعلقة:"ابعتلها الفويس.. بتدافع عن فاجرة عن واحدة إذا خاصم فجر.. عن واحدة مكروهة ربنا أداها كل حاجة وسلب منها كل حاجة، خليها كده ربنا عذبه أكتر وأكتر، اللهم لك الحمد أنا عندي ناس زي الفل حواليا".

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