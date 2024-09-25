بالصور.. تفاصيل جولة محافظ الجيزة في مستشفى أطفيح وموقف الألف يوم الذهبية

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في جولة ميدانية اليوم الأربعاء، مستوى الخدمات الصحية في مستشفى أطفيح المركزي ووحدة الرعاية الصحية بقرية الحلف الشرقي، هدفت الجولة إلى الوقوف على جودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، خاصة في إطار المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة".

ويستعرض الموجز في السطور التالية تفاصيل جولة محافظ الجيزة في مستشفى أطفيح.

الخدمات العلاجية بوحدة طب الأسرة

أثناء زيارته لوحدة طب الأسرة بقرية الحلف الشرقي، حرص المحافظ على زيارة عيادة الأسنان والمكاتب المخصصة لخدمة كبار السن، والمنتفعين، بالإضافة إلى مخزن الأدوية.

وأكد محافظ الجيزة أن الوحدة تم تطويرها وتجهيزها بأحدث التقنيات الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مما يساهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة.

محافظ الجيزة في مستشفى أطفيح

متابعة مبادرة الألف يوم الذهبية

استعرض المحافظ كشوف الحالات التي تزور وحدة طب الأسرة يومياً، وتابع تنفيذ مبادرة "الألف يوم الذهبية" التي تهدف إلى دعم الأسرة المصرية في المراحل الحرجة من حياة الأطفال والأمهات.

تطوير مستشفى أطفيح المركزي

كما تابع المحافظ أعمال تطوير مستشفى أطفيح المركزي، مؤكداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال التطوير نظرًا لأهمية المستشفى في تقديم خدمات طبية متكاملة لعدد كبير من المواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية توفير كافة المعدات الطبية اللازمة لتلبية احتياجات المرضى.

زيارة محافظ الجيزة لمستشفى أطفيح

التواصل مع المرضى والاطمئنان على الخدمات الصحية

خلال جولته، حرص المهندس عادل النجار على التحاور مع المرضى للاطمئنان على صحتهم والتأكد من رضاهم عن مستوى الرعاية الصحية.

وأكد ضرورة توافر الأطقم الطبية والأدوية اللازمة في العيادات الخارجية لضمان تقديم الخدمات العلاجية بفعالية.

جولة مستشفى أطفيح

إطلاق قوافل طبية

في سياق آخر أصدر المحافظ تعليماته لمديرية الشئون الصحية بزيادة عدد القوافل الطبية، خاصة في القرى، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية.

ووجه إلى تنظيم قافلة طبية في قرية ناهيا، والتي شملت عدة تخصصات مثل الباطنة والأطفال والأسنان، وقدمت الرعاية الصحية لأكثر من 3560 مواطناً.

قافلة طبية لمدينة 6 أكتوبر

بالإضافة إلى ذلك، تابع المحافظ جهود مديرية الشئون الصحية في توجيه قافلة طبية مجانية لأهالي مدينة 6 أكتوبر على مدار يومين، والتي شملت خدمات طبية متنوعة بهدف تقديم الرعاية الصحية للمزيد من المواطنين.

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