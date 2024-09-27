رابط الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة وانت في البيت

يرغب عدد كبير من المتقاعدين في معرفة خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش برقم البطاقة، وذلك بعدما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات عن توفير رابط رسمي عبر موقعها لمعرفة قيمة المعاش، وذلك ضمن مجموعة الخدمات الإلكترونية التي توفرها للمواطنين.

الاستعلام عن المعاش 2024

يقدم لكم موقع الموجز، رابط الاستعلام عن المعاش 2024، وذلك ضمن إطار خدماتها لكل يهم القراء.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاشات 2024

وتتمثل خطوات الاستعلام عن قيمة المعاشات 2024، فيما يلي:-

1) الدخول إلى موقع هيئة التأمينات الاجتماعية، من هذا الرابط هنــــــــــــــــا.

2) كتابة الاسم ورقم المرور الخاص بك.

3) اختار صاحب معاش.

4) الضغط على أيقونة الخدمات التأمينية

5) الضغط على استعلام عن البيانات الأساسية.

6) أدخل الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع.

7) اضغط على أيقونة استعلام.

8) تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بصاحب المعاش.

شروط صرف المعاشات

وأما عن شروط صرف المعاشات، فجاءت كالتالي:

- أن يكون صاحب المعاش وصل سن الشيخوخة.

- ألا تقل مدة الاشتراك التأميني عن 120 ولا تزيد على 150 شهرًا.

- صرف المعاش يكون في حالات العجز الكامل والوفاة والعجز المستديم.

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

ولكي يتمكن المواطنين من الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي، يمكنهم ذلك من خلال اتباع مايلي:ـ

1) الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مباشرة من هذا الرابط، هنـــــــــــــــــــــا.

2) اضغط على بدء الخدمة.

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر

هناك العديد من الأماكن التي يمكن من خلالها صرف المعاش، حيث تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال الأيام القليلة المُقبلة صرف المعاشات للمُستحقين من خلال عدد من المنافذ الآتية:

1- جميع البنوك العاملة في مصر.

2- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

3- منافذ شركات فوري.

4- مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

الحدان الأدنى والأقصى للمعاش

كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في بيان سابق، قيمة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش، وهي كالتالي:

- الحد الأدنى للمعاش في 2024 هو 1300 جنيه.

- الحد الأقصى للمعاش في 2024 هو 10080 جنيها.

فيما يبلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2000 جنيه، أما الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني فهو 12600 جنيه، وفقا لبيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

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