لشراء موتوسيكل 2024.. هذه خطوات الحصول على تمويل من بنك ناصر

خطوات الحصول على تمويل من بنك ناصر لشراء موتوسيكل 2024، بنك ناصر الاجتماعي يتيح مجموعة من التمويلات والخدمات لمساعدة المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية، ومن أبرز هذه الخدمات تمويل شراء الموتوسيكلات، يعتبر هذا التمويل فرصة ممتازة للراغبين في شراء دراجة نارية لأغراض شخصية أو لتحسين دخلهم الشهري، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

خطوات الحصول على تمويل من بنك ناصر لشراء موتوسيكل 2024

لمن يرغب في الحصول على تمويل لشراء موتوسيكل، يتيح بنك ناصر مجموعة من الشروط والفئات المستهدفة. تشمل الفئات المستهدفة موظفي الحكومة من القطاع العام، أصحاب المعاشات، ورثة المعاشات، وأصحاب الأوعية الإدخارية.

تتضمن الشروط المطلوبة للحصول على التمويل منح التمويل بناءً على قيمة الراتب أو المعاش بنسبة عبء دين تصل إلى 75%. كما يُحدد سعر العائد بواقع 17% إذا كانت مدة السداد خمس سنوات، و19% لعشر سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تُفرض مصاريف إدارية تبلغ 1.5% من قيمة التمويل تُسدد قبل المنح، ونسبة 0.75% للجهات المتعاقدة مع البنك.

الفئات المستهدفة من تمويل الموتوسيكل من بنك ناصر

وتتمثل الفئات المستهدفة من تمويل الموتوسيكل من بنك ناصر في الآتي:

- موظفو الحكومة من القطاع العام.

- أصحاب المعاشات.

- ورثة المعاشات.

- أصحاب الأوعيه الإدخارية.

الشروط المطلوبة للحصول على تمويل الموتوسيكل من بنك ناصر الاجتماعي

- منح التمويل حسب قيمة الراتب أو المعاش بنسبة عبء دين 75%.

- سعر العائد يصل إلى 17% إذا كانت مدة السداد 5 سنوات، وتصل إلى 19% إذا كانت مدة السداد لمدة 10 سنوات.

- المصاريف الإدارية تصل نسبتها إلى 1.5 % من قيمة التمويل، وتسدد قبل المنح، ونسبة 0.75% للجهات المتعاقدة مع البنك.

- نسبة عبء الدين لا تتجاوز 75% من صافى الدخل الشهرى للعميل، وتصل إلى 90% فى حال وجود دخل إضافى وفقا للشروط والأحكام.

الضمانات المطلوبة

أما بالنسبة للضمانات المطلوبة، فيجب على أصحاب المرتبات تحويل رواتبهم أو الأقساط الشهرية للبنك، مع تقديم ضامن من العاملين بالحكومة أو وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد. بالنسبة لأصحاب المعاشات، يتم تحويل المعاش للبنك دون الحاجة لضامن من جهة حكومية.

للعاملين بالقطاع الخاص، يُطلب تقديم إقرار بالسداد النقدي ودفع 25% من قيمة عرض سعر الموتوسيكل، بالإضافة إلى تعهد بتحويل مرتبات ضامنين. بينما يُشترط لأصحاب الودائع تقديم الوديعة المجمدة داخل البنك وإقرار بالسداد النقدي، مع وثيقة تأمين على حياة طالب التمويل.

إجراءات الحصول على تمويل الموتوسيكل من بنك ناصر

- تقديم طلب الحصول على التمويل.

- تقديم عرض سعر للسيارة.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية.

- تقديم مفردات مرتب أو معاش أو بيان بحصة العميل وريث المعاش وللضامن فى حالة وجد ضامن.

- تقديم بيان حالة وظيفية بالنسبة لأصحاب المرتبات، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة.

- تقديم إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة.

- تقديم إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر وعدم السداد.

- تقديم إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

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