الآن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 وتطبيق الزيادة الجديدة

يتزايد البحث عن موعد صرف معاشات يناير 2025، مع اقتراب انتهاء العام الجاري 2024 واستقبال العام الجديد 2025، وفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يتم صرف المعاشات يوم الأول من كل شهر، وينطبق هذا الموعد على جميع أشهر السنة.

الموجز يستعرض موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 وتفاصيل الزيادة القادمة عبر التقرير التالي:

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

من المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر يناير في 1 يناير 2025، حيث يُتاح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم مباشرة من الأماكن المخصصة لذلك، ما يسهل عليهم عملية السحب دون تأخير.

أماكن صرف معاشات يناير 2025

للتسهيل على أصحاب المعاشات وتجنب الازدحام، وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خيارات متعددة لصرف المعاشات:

مكاتب البريد.

ماكينات الصرف الآلي (ATM).

منافذ شركة "فوري".

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2025

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة مستحقاتهم بسهولة عبر الموقع الرسمي للهيئة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. اختيار قسم «صاحب المعاش». الدخول إلى «التأمينات الاجتماعية». إدخال الرقم القومي والضغط على زر «استعلام» لعرض كافة البيانات الخاصة.

الزيادة الرسمية للمعاشات في 2025

طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2019، تُصرف الزيادة السنوية للمعاشات في 1 يوليو من كل عام. ومن المتوقع أن تكون هناك زيادة في يوليو 2025 بنسبة 15%، ولكن لم يتم الإعلان رسميًا عن التفاصيل حتى الآن.

تواصل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية جهودها لتقديم خدمات سهلة وسريعة لأصحاب المعاشات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة وتخفيف العبء عنهم.

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2024

وعن تفاصيل وموعد زيادة المعاشات الجديدة، كشف نص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، المادة رقم 35، أنه سيتم تطبيقها بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام، أي مع بداية العام المالي الجديد، ولهذا من المقرر أن تكون الزيادة الجديدة في المعاشات 1 يوليو 2025، ما لم يتم إصدار أي قرار بتبكيرها كما حدث في العامين السابقين.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

كما توفر وزارة المالية باستمرار أماكن عديدة يمكن للمواطنين صرف معاشات ديسمبر 2024 من خلالها، منعًا للازدحام في مكان محدد، وتأتي أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 كما يلي:

ماكينات الصرف الآلي ATM.

المحافظ الإلكترونية.

منافذ البريد المصري.

منافذ شركة فوري.

فروع البنوك المختلفة.

ويُفضل تجنب الذهاب إلى مكاتب البريد أو البنوك في الأيام الأولى لتجنب الازدحام، كما يجب التأكد من تحديث البيانات لدى هيئة التأمينات الاجتماعية لضمان عدم تأخر الصرف.

إقرأ أيضًا:

هل يوجد زيادة في المعاشات الشهر القادم؟.. تصرفها منين

لصرف معاشات نوفمبر 2024.. أماكن ومواعيد عمل مكاتب البريد الجمعة والسبت