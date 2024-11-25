البورصة المصرية تسجل تراجعات جماعية.. اطلع على أسعار الأسهم اليوم

سيطر اللون الأحمر على مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملاتها اليوم الإثنين 25-11-2024, إذ هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 30270 نقطة, وسجل مؤشر الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية انخفاضًا بنسبة 0.27% عند 3129 نقطة.

البورصة المصرية اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أداء البورصة المصرية اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024, وأسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم.

أداء مؤشرات البورصة المصرية

سجل EGX30 تراجعًا بنسبة 0.42%، مغلقًا عند 30270 نقطة.

انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27% ليصل إلى 3129 نقطة.

هبط EGX100 بنسبة 0.51%، محققًا 11456 نقطة.

أنهى EGX70 تعاملاته بتراجع بنسبة 0.42% عند 8325 نقطة.

البورصة المصرية اليوم

حركة تعاملات المستثمرين في البورصة اليوم

شهدت تعاملات المستثمرين اتجاه المصريين والعرب نحو البيع، وبلغت صافي مبيعاتهم 57.2 مليون جنيه و19.99 مليون جنيه على التوالي، في حين اتجه المستثمرون الأجانب إلى الشراء بصافي قيمة 77.2 مليون جنيه.

وسجلت جلسة اليوم إجمالي قيمة تداول بلغت 15.116 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 1.252 مليار ورقة مالية موزعة على 96 ألف عملية.

البورصة المصرية اليوم

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة اليوم

حقق سهم دلتا للطباعة والتغليف ارتفاعًا بنسبة 19.39% ليغلق عند 73.41 جنيه. ارتفع سهم العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.35% ليصل إلى 112.86 جنيه. سجل سهم دايس للملابس الجاهزة زيادة بنسبة 7.07% ليغلق عند 2.12 جنيه. صعد سهم الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بنسبة 6.73% ليصل إلى 9.2 جنيه. أنهى سهم العربية لمنتجات الألبان (آراب ديري – باندا) تعاملاته بارتفاع بنسبة 6.62% عند 3.38 جنيه.

أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا في البورصة اليوم

تصدر سهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري التراجعات بنسبة 8.45% ليغلق عند 4.55 جنيه. تراجع سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 8.31% ليصل إلى 87.65 جنيه. هبط سهم مجموعة جي. إم. سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بنسبة 5% ليغلق عند 0.95 جنيه. انخفض سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 4.86% ليسجل 18.01 جنيه. أنهى سهم العامة لصناعة الورق (راكتا) تعاملاته بانخفاض بنسبة 4.05% ليغلق عند 18 جنيهًا للسهم.

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