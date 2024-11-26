فاروق فلوكس: عملت قسطرة بالقلب بسبب مها أحمد وهذا سر شهرتي

تصدر الفنان القدير فاروق فلوكس مؤشرات البحث في جوجل بعد تصريحاته المثيرة مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" وكشف من خلاله سبب خلافه مع الفنانة مها أحمد، وعن إسم شهرته، ويرصدها لنا “موقع الموجز”.

سبب خلاف فاروق فلوكس مع مها أحمد

وكشف فاروق فلوكس سبب الخلاف أثناء تصوير أحد المسرحيات قائلا: كنا بنعمل رواية وكنت انا واقف بتكلم، وهي وافقة في البلكونة بتتكلم، الدور بتاعي اتفقت مع المخرج أزود جمل عشان مكنش مكتوب كفاية قولت كلام زيادة، وأنا قلت الكلام من هنا هي علقت على الكلام بإفيه.

فاروق فلوكس

وأضاف: تاني يوم واحنا بنعمل بروفة جينا في الحتة دي، أنا مش عارف قولت ايه امبارح أنا بخترع كلام لسه بتكلم قالت ستوب، أنا في إيفيه أنا بقوله هنا، الصراحة صعب عليا نفسي جدا، قولت بقى بنت من بناتي تعمل كده، وأنا حساس أوي.

واستكمل: رحت لمدير الفرقة قولت له بعتذر عن دوري ومش عايز أعمله، أشرف زكي كلمني وقالي هتعمله قولتله أنا أتهنت، روحت البيت تعبت أوي، كلمت بنتي قولتلها وديني المستشفى الدكتور كشف عليا وعملي قسطرة.

فاروق فلوكس

ووجه رسالة إلي مها أحمد قائلاً: ربنا يوفقها ويعلي شغلها يارب، ويشفي لها ابنها.

سبب شهرة فاروق فلوكس

تحدث فاروق فلوكس عن سبب شهرته قائلاً: في أحد الأيام لقبني أحد الأصدقاء لقب فلوكس، بسبب كلامي الكثير، ومن هنا أنتشر الاسم بين الأصدقاء وكنت معجبًا به، حيث كان يسود الضحك والمرح بيني وبين أصحابي.

وأوضح أن لقب "فلوكس" أصبح جزءًا من هويته وأصبح يلازمه في حياته الشخصية والفنية.



آخر أعمال فاروق فلوكس

شارك الفنان فاروق فلوكس مؤخرا في مسلسل "الأب الروحي" والذي عرض في عام 2017، مع الفنان أحمد عبدالعزيز، سوسن بدر، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، إيهاب فهمي، محمود الجندي، فاء سالم، والعمل من إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وتأليف هاني سرحان.

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