احتفالية طربية لا تفوت.. مدحت صالح يستعد  لحفل الأوبرا في ديسمبر

يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء حفلة جماهيرية مميزة في دار الأوبرا المصرية يوم الأحد 15 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة سهرات الأوبرا.

ومن المقرر أن يقام الحفل على خشبة المسرح الكبير، وهو يعد فرصة نادرة لجمهوره للاستمتاع بأجمل أغانيه في أجواء موسيقية راقية، حيث يبدأ الحفل في تمام الساعة 8 مساءً، ويُنظم من قبل صندوق تأمين العاملين بدار الأوبرا المصرية.

يرصد موقع الموجز تفاصيل حفل الفنان مدحت صالح ومحطات الفنية في السطور التالية.

مدحت صالح

أغاني مدحت صالح في برنامج الحفل

البرنامج المنتظر لحفل مدحت صالح يتضمن مجموعة من أشهر أعماله الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار مشواره الفني الممتد.

من أبرز الأغاني التي سيقدمها في الحفل: "أكيد"، "حكاية وردية"، "ولا تسوى دموع"، "بحلم على قدى"، "من نظرة"، "كوكب تاني"، "المليونيرات"، "حد يقول لحبيبي"، "ماشي في ضلها"، "يتقال"، "وعدي" و"ابن مصر".

كما سيقدم أيضًا مجموعة من مختارات تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بتقديمها، مما يضمن تنوعًا في الأجواء الموسيقية الحية ويجعل الحفل محط أنظار محبي الطرب والموسيقى العربية.

شروط الحضور لتنظيم الحفل

أعلنت دار الأوبرا عن مجموعة من الشروط التي تضمن راحة الحضور وتنظيم الحفل على أعلى مستوى. من بين هذه الشروط ضرورة ارتداء الملابس الرسمية الكاملة أثناء الحفل، بالإضافة إلى أنه لن يسمح للجمهور بالجلوس في مقعد غير الذي تم حجزه مسبقًا.

كما تم تحديد أنه لن يُسمح بدخول الأطفال دون سن السابعة، بالإضافة إلى منع التصوير داخل القاعة لضمان سير الحفل بسلاسة وهدوء.

النجاح الفني لمسيرة مدحت صالح



مدحت صالح هو أحد أشهر المطربين في مصر والعالم العربي، وُلد في حي روض الفرج بالقاهرة في عام 1960.

بدأت مسيرة مدحت صالح الفنية في سن مبكرة، حين اكتشفه الدكتور يوسف شوقي في أحد الاحتفالات المدرسية، وقدمه للإذاعة في برامج الأطفال، واصل مدحت صالح دراسته الجامعية في قسم التاريخ بجامعة الأزهر، وبعد تخرجه قرر التفرغ تمامًا لمشوار الغناء، وقدم أول أغنياته الشهيرة "أكيد"، التي حققت نجاحًا كبيرًا وأدت إلى انطلاقته الفنية في الساحة الغنائية.

أغانيه الشهيرة وأثرها في الفن العربي



توالت بعد أغنية "أكيد" للفنان مدحت صالح، العديد من الأغاني التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الموسيقى العربية مثل "بحلم على قدى"، "كوكب تاني"، و"الله يا سيدي"، بالإضافة إلى أغنياته الشهيرة في الأفلام مثل "حبيبي يا عاشق" و"النور مكانه في القلوب"، التي أضافت له جمهورًا واسعًا من محبي السينما والموسيقى.

تميزت أغانيه بالكلمات العميقة والصوت الدافئ، مما جعله واحدًا من أبرز نجوم الغناء في مصر.

مدحت صالح

الأعمال السينمائية والتلفزيونية



لم يقتصر نجاح مدحت صالح على الغناء فقط، بل كان له حضور قوي في عالم التمثيل أيضًا.

شارك في العديد من الأعمال الفنية التي جمعت بين الغناء والتمثيل، ومنها "الفوازير" التي عرضت في عامي 1988 و1989، والتي كانت أحد أبرز الأعمال التي قدمت له شهرة إضافية في مجال الترفيه.

كما شارك في عدد من المسلسلات والأفلام مثل "حزمني يا"، "موجة حارة"، و"أبو العلا 90"، وهي الأعمال التي شهدت تنوعًا في الأدوار التي قدمها، فبعضها كان يعكس الجانب الدرامي العميق لشخصيته، بينما كان البعض الآخر يعتمد على قدراته الغنائية.

مدحت صالح

الحياة الشخصية لمدحت صالح



شهدت حياة مدحت صالح الشخصية العديد من التغيرات، حيث تزوج عدة مرات خلال مسيرته، كانت أولى زيجاته من ليلى صديق، وأنجب منها ولدين هما هانيا (البالغة من العمر 33 عامًا) وأدهم (31 عامًا)، وقد عاش معهما فترة طويلة في استقرار أسري بعدها تزوج من الفنانة سمية الألفي، لكن هذا الزواج لم يستمر طويلاً، حيث انفصلا بعد عامين من الزواج ثم كانت زيجته الثالثة من الفنانة شيرين سيف النصر، لكنها انتهت بعد أربعة أشهر فقط وفي النهاية، تزوج من الشاعرة نورا الباز، وهي آخر زيجاته.

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