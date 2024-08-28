مايا ناصف تحت الأضواء.. مدحت صالح يتبناها فنيا في حفل محكي القلعة

أظهر الفنان القدير مدحت صالح مرة أخرى حبه للفن ودعمه للمواهب الشابة، وذلك بتبنيه للموهبة الصاعدة مايا ناصف وتقديمه إياها للجمهور في حفل محكى القلعة.

وذلك خلال حفله مساء أمس بمهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 32 الذي يختتم فعالياته اليوم.

مايا ناصف في حفل مدحت صالح

وقال الفنان مدحت صالح: أقدم لكم اليوم موهبة جميلة بصوت جميل وأتوقع لها مستقبل كبير وأتمنى تشجعوها لأنها تستحق التشجيع.

وبدأت مايا ناصف فقرتها بغناء "هوا يا هوا" للفنانة القديرة عفاف راضي وتفاعل معها الجمهور بشكل لافت للنظر.

وأقيم حفل الفنان القدير مدحت صالح بقيادة المايسترو أحمد عامر الذي تعتبره "مايا" الأب الروحي لها وهو من قدمها للفنان مدحت صالح.

مدحت صالح ومايا ناصف

من هي مايا ناصف؟

مايا ناصف 15 عاما بدأت بالغناء في السابعة من عمرها والتحقت بدار الأوبرا ثم أصبحت صوليست كورال أطفال الأوبرا وبعدها التحقت بكورال وزارة الشباب والرياضة ثم أصبحت صوليست فرقة كورال وزارة الشباب والرياضة.

وشاركت مايا ناصف في حفل ليلة فيروز التي أقيمت بالمسرح بالمسرح الكبير دار الأوبرا المصرية في فرقة المايسترو عبدالحليم نويره بقيادة المايسترو أحمد عامر.

مايا ناصف

وحصدت مايا ناصف جائزة المركز الأول على مستوى القاهرة والمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة "تالنت بالعربي" التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة.

حفلات مهرجان القلعة

الجدير بالذكر، أن أولى حفلات مهرجان القلعة في دورته الـ 32، انطلقت بدء من يوم 15 أغسطس الجاري، بحضور وزير الثقافة، الدكتور أحمد هنو، ورئيس دار الأوبرا المصرية، لمياء زايد.

وشهد مهرجان القلعة، سلسلة من الحفلات الغنائية، أحياها عدد من كبار النجوم المصريين منهم "هاني شاكر. هشام عباس، محمود التهامي، نسمة محجوب، كارمن سليمان، مصطفى حجاج، حمزة نمرة، إيهاب توفيق"، ولاقت الحفلات رواجا كبيرا وإقبالا جماهيريا ضخما.

وحقق حفل حمزة نمرة، نجاحا كبيرا، حيث حضرها مئات الأشخاص، الذي رددوا كلمات أغانيه خلال غنائه على خشبة المسرح، وقدم نمرة باقة مميزة من أجمل أغانيه منها: "رايق"، "إنسان"، "نفسي أروح بلدي"، "فاضي شوية"، وغيرهم من الأغاني.

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