انتهت بالضرب والتشهير.. تعرف على عدد زيجات الفنانة علا غانم

عانت الفنانة علا غانم في حياتها الأسرية كثيرًا بعد أن فشلت زيجاتها الثلاثة والتي لم تمر مرور الكرام ولكن انتهت بالضرب والسب والتشهير حتى وصلت إلى ساحة القضاء ويستعرض لكم الموجز تفاصيل زيجات علا غانم.

الزيجة الأولى

تزوجت الفنانة علا غانم في سن السابعة عشر من وليد الضفراوي وأنجبت منه طفلين "كاميليا" و "فريدة" واستمرت الزيجة لمدة خمس سنوات حتى وقع الطلاق بينهما.

الزيجة الثانية

تزوجت علا غانم للمرة الثانية من أحمد المسلمي ولم تستمر طويلاً حتى وقع الطلاق بينهما بعد سبعة أشهر فقط.

الزيجة الثالثة

تزوجت علا للمرة الثالثة من رجل الأعمال عبد العزيز لبيب وكانت هذه الزيجة بمثابة عمامة سوداء على رأسها، حيث شهدت العلاقة بينهما توترات ومشاحانات استمرت لأعوام.

وصدم الجمهور باستغاثة علا غانم من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تناشد فيه المجلس القومي لحقوق المرأة تفيد بأنها تتعرض للعنف والطرد من منزلها وللترويع من قبل طليقها بعدما عادت من أمريكا وتقدمت بدعوى خلع والذي قوبل بالرفض من قبل محكمة الأسرة بقصر النيل وذلك بعد تصالح الزوجين قبل البت في الحكم.





علا غانم

بلاغات علا غانم ضد طليقها

تقدمت علا غانم ببلاغات مكثقة ضد طليقها تتهمه فيها بالتعرض لها بالسب والقذف عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما وجهت له بلاغا آخر بتهمة تصوير العلاقة الحميمة بينهما دون علمها وابتزازها بتلك الفيديوهات وتهديدها بنشر تلك الفيديوهات إذا لم تكف عن الهجوم ضده.



كما اتهمته أيضًا بسرقة مقتناياتها الخاصة لافته إلى أنه قام بسرقة هاتفها الشخصي ومجوهراتها هي ووالدتها وقام بطردها من منزلها في منتصف الليل بملابس النوم.



ونفى رجل الأعمال عبد العزيز لبيب الاتهامات الموجهة إليه من قبل زوجته في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على عبر برنامج حضرة المواطن قائلا "وصلت إلى المنزل، وكان هناك بلطجية داخل الفيلا، وتعرضت للضرب على أيديهم"، ومضيفا: "عندي قطع في يدي واتضربت، واتكسرت من البلطجية، المتواجدين في بيتي".



وتابع "علا غانم لم تكن في طبيعتها، وكانت تحت تأثير المخدرات، وضربتي بزجاجة نبيذ في عيني، ووالدتها ضربتني بقطعة حديد".



حقيقة تعاطي علا غانم للمخدرات

أشار طليق علا غانم في حديثه مع الإعلامي سيد على أن علا لم تكن في وعيها وأنها رشقته بزجاجة نبيذ على رأسه وقامت هي ووالدتها بالتعدي عليه وأصابته بجروح قاطعة وعميقة بالرأس والحاحب.

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