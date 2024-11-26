الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين يدعو لأداء صلاة الإستسقاء

دعا الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، اليوم الثلاثاء، إلى إقامة صلاة الإستسقاء بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية، وهذا الموضوع الذي سيوضح تفاصيله الموجز في هذا التقرير.

صلاة الإستسقاء

صلاة الإستسقاء في السعودية

ووفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية، فإن البيان الذي صدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم، حيث قيل فيه، إنه تأسيسًا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستقساء، حيث دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز آل سعود، إلى إقامة صلاة الإستسقاء في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

الملك سلمان يدعو لصلاة الإستسقاء

وذكر البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي، أن الملك سلمان دعا إلى إقامة صلاة الإستسقاء يوم الخميس القادم، داعيًا الكل إلى الإكثار من التوبة والإستغفار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم وهمومهم.

وأضاف بيان الديوان الملكي السعودي، أنه يجب على كل قادر أن يحرص على أداء صلاة الإستسقاء، وذلك عملًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارًا للإفتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين: نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد ، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين ، إنه سميع مجيب ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حكم صلاة الإستسقاء ووقتها

تعد صلاة الإستسقاء سنة مؤكدة عند انحباس المطر، حيث قال ابن قدامة: «صلاة الإستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله، وخلفائه»، وقال ابن عبد البر:«وأجمع العلماء على أن الخروج إلى الإستسقاء عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط: سُنّة مسنونة سنَّها رسولُ الله، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك».

تعتبر صلاة الإستسقاء نافلة يصليها المسلمون طلبًا لنزول الغيث (المطر) ليقطع الجفاف أو يقضي حاجة أخرى في نية المصلي، وهي ركعتان تصلَّيان جماعةً بإمام.

كيفية صلاة الإستسقاء

يصلي الإمام بالناس ركعتين في وقت لا يتواجد به الماء أي ينتشر الجفاف، وألا يكون وقت الكراهة بأن يجهر في الأولى بالفاتحة، وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية.

وصلاة الإستسقاء تعد مثل صلاة العيد تماماً، فيكّبر فيها سبعاً في الركعة الأولى، وخمساً في الثانية.

ولا يشترط لصلاة الاستسقاء أذان، كما لا يشترط الأذان لخطبتها، وينادى لها بالصلاة جامعة.

ثم يخطب الناس فإذا انتهى من الخطبة يندب أن يحول الخطيب رداءه - ولو كان شالاً أو عباءة - والمصلون جميعاً يحولون أرديتهم.. وذلك بأن يجعلوا ما على أيمانهم على شمائلهم، ويستقبلوا القبلة، ويدعوا الله مع رفع اليدين في الدعاء، مبالغين في ذلك.

الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين

اقرأ أيضاً:

ملك السعودية يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء

سنة نبوية..ما هي الصلاة التي تؤديها السعودية اليوم؟