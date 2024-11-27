كله بالحلال.. أبرز حكايات نجوم تزوجوا أكثر من 5 مرات

تظل حياة نجوم الفن محط أنظار الجمهور، حيث تحظى تجاربهم في الحب والزواج باهتمام واسع، إذ تعكس جوانب إنسانية مختلفة من حياتهم الشخصية، وبين الزواج والانفصال، تشكّلت قصص مثيرة كانت وما زالت حديث الساحة الفنية.

يرصد الموجز أبرز تعدد الزيجات في الوسط الفني

زيجات مصطفى فهمي

عرف الفنان الراحل مصطفى فهمي بتعدد زيجاته، تزوج للمرة الأولى من سيدة إيطالية، وأنجب منها أولاده عمر وديما، واستمرت الزيجة 4 أعوام، زواجه الثاني كان من الفنانة رانيا فريد شوقي، واستمر لمدة 5 أعوام، ووصفتها بأنها "نقطة سوداء" في حياتها.

أما زيجته الثالثة فكانت من الإعلامية فاتن موسى، واستمرت 6 أعوام، وانتهت بمشكلات كبيرة أصبحت حديث السوشيال ميديا.

مصطفى فهمي

زيجات حلمي بكر

الموسيقار الراحل حلمي بكر خاض 13 تجربة زواج، منها بالفنانة سهير رمزي، التي كانت زوجته الأولى، ولكن انفصلا بعد 3 سنوات بسبب تمسكها بالتمثيل. وتزوج من شاهيناز، شقيقة الفنانة شويكار، وأنجب منها ابنه هشام، ثم من علية التونسية زواجًا عرفيًا.

إحدى زيجاته كانت من راندا، ابنة خالة المطربة أصالة، واعترف لاحقًا بندمه على طلاقها.

آخر زيجاته كانت من سماح القرشي، التي أنجبت ابنته الثانية ريهام عام 2016، واستمرت زيجتهما 10 أشهر.

زيجات إيهاب نافع

الفنان إيهاب نافع تزوج أكثر من 10 مرات، أبرزها زواجه من الفنانة ماجدة، الذي اعتبرها حب حياته ولم تتزوج بعده. كما تزوج من سيدات أجنبيات، مثل سيدة أسترالية أنجب منها طفلين وسيدة أمريكية من أصل ألماني، من زيجاته الشهيرة أيضًا زواجه من فالترود بيتون، أرملة رفعت الجمال (رأفت الهجان).

إيهاب نافع

زيجات فاروق الفيشاوي

النجم الراحل فاروق الفيشاوي اشتهر بعلاقاته الزوجية المثيرة، تزوج ثلاث مرات، الأولى من الفنانة سمية الألفي، التي أنجب منها أحمد وعمر، واستمر زواجهما 16 عامًا وكانت زيجته الثانية كانت من الفنانة سهير رمزي، واستمرت 5 سنوات أما زيجته الأخيرة فكانت من سيدة تدعى نوران منصور من خارج الوسط الفني.

زيجات محمد فوزي

الفنان محمد فوزي خاض عدة تجارب زواج، أبرزها من الفنانة مديحة يسري، التي أنجب منها ابنه عمرو كما تزوج من السيدة هداية، وأنجب منها ثلاثة أبناء، ومن كريمة، التي أنجب منها ابنته إيمان وكان على وشك الزواج من الفنانة شادية، لكن والدها رفض بسبب فارق العمر.

محمد فوزي

زيجات محرم فؤاد

الفنان محرم فؤاد تزوج 7 مرات، من بينهن الفنانة تحية كاريوكا، ثم ملكة جمال الكون جورجينا رزق، والفنانة عايدة رياض، التي استمرت زيجتهما 12 عامًا. آخر زيجاته كانت من المذيعة منى هلال، التي بقيت معه حتى وفاته.

محرم فؤاد وعايدة رياض

محرم فؤاد

زيجات أحمد الفيشاوي

الفنان أحمد الفيشاوي خاض 6 تجارب زواج، أبرزها زواجه الأول من هند الحناوي، الذي أثار جدلًا واسعًا بسبب قضايا إثبات النسب.

كما تزوج من وسام عاطف لمدة 40 يومًا، ومن ألمانية تدعى دنيس ولمان، التي أنجب منها ابنه تيتوس. زيجته الأخيرة كانت من ندى الكامل، واستمر زواجهما عدة سنوات قبل الانفصال.

أحمد الفيشاوي

زيجات علي الحجار

المطرب علي الحجار تزوج 6 مرات، من بينهن الفنانة مشيرة إسماعيل، التي أنجبت له ابنته مشيرة أما زيجته الأخيرة من السيدة هدى طلعت استمرت أكثر من 23 عامًا، وله منها 7 أبناء

علي الحجار

حميد الشاعري

تزوج الفنان حميد الشاعري 4 مرات، مع تنوع جنسيات زوجاته، حيث كانت الأولى أردنية والثانية كندية أما الزيجة الثالثة فكانت من سيدة مصرية، وتزوج للمرة الرابعة من سيدة ليبية، وهي الزيجة التي استمرت معه لفترة طويلة وأثمرت عن عدة أبناء.

رشدي أباظة

يُعتبر رشدي أباظة من أبرز النجوم الذين اشتهروا بعلاقاتهم العاطفية وزيجاتهم المتعددة، حيث تزوج 5 مرات. الأولى كانت من الفنانة تحية كاريوكا واستمر زواجهما لمدة عام ثم تزوج من باربرا الأمريكية وأنجب منها ابنته الوحيدة قسمت أما الزيجة الثالثة فكانت من الفنانة سامية جمال واستمرت لقرابة 18 عامًا.

الزيجة الرابعة كانت قصيرة جدًا من الفنانة صباح، حيث لم تستمر سوى أيام قليلة، وأخيرًا تزوج من ابنة عمه نبيلة أباظة والتي بقيت معه حتى وفاته.

رشدي أباظة

كمال الشناوي

تزوج الفنان كمال الشناوي 4 مرات، حيث كانت الزيجة الأولى من سيدة من خارج الوسط الفني وأنجب منها أبناءه.

أما الثانية فكانت من الراقصة هاجر حمدي، والثالثة من الفنانة عفاف شاكر (شقيقة الفنانة شادية) أما زيجته الأخيرة كانت من السيدة ناهد، واستمر زواجهما حتى وفاته.



كمال الشناوي

عمرو دياب

تزوج الفنان عمرو دياب 3 مرات، الأولى من شيرين رضا وأنجب منها ابنته الكبرى نور، أما الزيجة الثانية كانت من السيدة السعودية زينة عاشور، والتي أنجب منها ثلاثة أبناء هم كنزي وجنا وعبدالله، وارتبط بالفنانة دينا الشربيني ثم تم الانفصال بينهما بعد تصدر شائعات حول علاقاتهما

عمرو دياب

محمود عبد العزيز



تزوج الفنان محمود عبد العزيز مرتين، الأولى من السيدة جيلان، وأنجب منها ابنيه محمد وكريم، واستمر زواجهما لفترة طويلة قبل أن ينفصلا أما الزيجة الثانية فكانت من الإعلامية بوسي شلبي، وظلت معه حتى وفاته.

حسين فهمي



تزوج الفنان حسين فهمي 6 مرات، كانت الأولى من نادية محرم، وأنجب منها أبناءه، ثم تزوج من الفنانة ميرفت أمين، والتي أنجب منها ابنتهما منة، بعد انفصاله عنها، تزوج من السيدة هالة فتحي ثم من رنا القصيبي وتزوج من لقاء سويدان.

حسين فهمي

زيجات فريد شوقي

عُرف الفنان فريد شوقي، الملقب بـ"وحش الشاشة"، بحياته العاطفية المليئة بالتقلبات. تزوج خمس مرات خلال حياته، وكانت زيجاته دائمًا محط اهتمام الجمهور.

الزواج الأول: تزوج للمرة الأولى في بداية مشواره الفني، لكن هذه الزيجة لم تستمر طويلًا، إذ انفصل سريعًا بسبب انشغاله بحياته الفنية.

الزواج الثاني والثالث: ارتبط في زيجتين لم يتم تسليط الضوء عليهما كثيرًا، إذ فضّل إبقاء حياتهما بعيدة عن الأضواء، إلا أنهما أيضًا لم تستمرا بسبب اختلافات شخصية.

الزواج الرابع: كانت زيجته الرابعة من الفنانة هدى سلطان هي الأكثر شهرة، حيث جمعهما الحب والفن معًا.

شكّل الثنائي أحد أبرز ثنائيات السينما المصرية، وعملا في عدد كبير من الأفلام الناجحة. لكن الخلافات الشخصية أنهت هذا الزواج بعد سنوات طويلة، رغم أنهما احتفظا بعلاقة احترام متبادل.

الزواج الخامس: اختتم فريد شوقي حياته الزوجية مع السيدة سهير ترك، التي كانت رفيقة دربه حتى وفاته عام 1998. كانت هذه الزيجة الأكثر استقرارًا في حياته، وساندته في أواخر مشواره الفني.

فريد شوقي

زيجات مدحت صالح

تزوج مدحت صالح عدة مرات طوال حياته، وكانت زيجاته دائمًا محط اهتمام الإعلام والجمهور.

كانت أولى زيجاته من خارج الوسط الفني، ثم تزوج الفنانة سمية الألفي والفنانة شيرين سيف النصر، قبل أن يرتبط بالسيدة نورين ماهر.

ومع ذلك، لم تدم أي من هذه الزيجات طويلًا، لينتهي به المطاف في زواجه الحالي من السيدة رشا السعدني، الذي يبدو أنه أكثر استقرارًا.

مدحت صالح

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