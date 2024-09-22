زيجات تحية كاريوكا.. استيلاء فايز حلاوة علي ممتلكاتها وحبها لـ رشدي أباظة

تصدرت الفنانة تحية كاريوكا، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بمناسبة ذكرى رحيل الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، التي توفيت عام 1999.

تركت تحية كاريوكا وراءها إرثاً فنياً غنياً، فضلاً عن مواقف إنسانية تُظهر قوة شخصيتها وكرمها، يستعرض " الموجز" تفاصيل من حياتها في السياق التالي

الزيجات المتعددة

تعتبر تحية كاريوكا واحدة من أكثر الفنانات تزوجًا في تاريخ الفن المصري، حيث يُشاع أنها تزوجت 17 مرة، بينما يُذكر أنها تزوجت 14 مرة في بعض المصادر.

من أبرز أزواجها كان الفنان رشدي أباظة، الذي شكل الحب الحقيقي في حياتها، رغم انفصالهما.

تمنت تحية أن تنجب منه، لكن القدر لم يُحقق لها هذه الأمنية.

في سن السبعين، قررت تبني طفلة، وكانت تمزح قائلة: "خلفت وأنا عندي 70 سنة."

تحية كاريوكا

الأزمات الزوجية

تعرضت تحية للعديد من الأزمات مع أزواجها، ومن بينها تجربتها المريرة مع الكاتب فايز حلاوة، الذي استولى على ممتلكاتها وطردها من شقتها بالزمالك، ما دفعها للخروج في ملابس النوم لتجنب رؤية أحد.

زواجها من محرم فؤاد

كانت زيجتها من محرم فؤاد الأكثر إزعاجاً، حيث عُرف بتعجرفه رغم بداياته الفنية المتواضعة، اضطرت تحية لإخفاء زواجهما في البداية، مشيرة إلى أنه مجرد صديق، مما عرضها لانتقادات من زملائها.

خلافها مع شادية

تفاقمت الأوضاع عندما نشب خلاف بينها وبين الفنانة شادية بسبب تصرفات محرم فؤاد.

ففي إحدى الحفلات، تجنبت شادية تحية بسبب إهانة محرم لها، ما جعل العلاقة بينهما متوترة لفترة طويلة.

الإرث الذي تركته

تبقى تحية كاريوكا رمزاً للرقص الشرقي وللإنسانية، حيث تظل مواقفها الجريئة وقصص حياتها تذكر الجميع بقوتها وكرامتها، مما يجعل ذكراها حاضرة في قلوب محبيها.

رحلت تحية كاريوكا عن عالمنا في 20 سبتمبر 1999، عن عمر ناهز 84 عامًا، إثر إصابتها بجلطة رئوية حادة عقب عودتها من أداء مناسك العمرة، في خطوة مليئة بالإنسانية، قامت بتبني طفلة صغيرة عندما بلغت السبعين من عمرها، وحرصت على تأمين مستقبلها، كما أوصت إحدى صديقاتها المقربات بالاعتناء بالطفلة بعد وفاتها.

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