أسعار الخردة اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 .. بالكيلو والطن

يشهد سوق الخردة في مصر نموًا متزايدًا نتيجة الاهتمام المتزايد بإعادة التدوير وارتفاع الطلب على المواد المعدنية، فيما يلي نظرة على أحدث أسعار الخردة اليوم في مصر لعام 2024، والتي نرصدها لكم عبر الموجز.

أسعار الخردة المعدنية اليوم

حديد خردة خليط: سعر الكيلو: 40 جنيهًا. سعر الطن: 40,000 جنيه.

حديد خردة مميز: سعر الكيلو: 43 جنيهًا. سعر الطن: 43,000 جنيه.

ألمنيوم خردة طري: سعر الكيلو: 199 جنيهًا. سعر الطن: 199,000 جنيه.

ألمنيوم خردة الردياتير: سعر الكيلو: 165 جنيهًا. سعر الطن: 165,000 جنيه.

ألمنيوم خردة ناشف مكن: سعر الكيلو: 162 جنيهًا. سعر الطن: 162,000 جنيه.

نحاس أصفر خردة: سعر الكيلو: 489 جنيهًا. سعر الطن: 489,000 جنيه.

نحاس أحمر خردة لامع: سعر الكيلو: 529 جنيهًا. سعر الطن: 529,000 جنيه.



أسعار الخردة البلاستيكية اليوم

بلاستيك خردة نعل: سعر الكيلو: 27 جنيهًا. سعر الطن: 27,000 جنيه.

بلاستيك خردة طري: سعر الكيلو: 58 جنيهًا. سعر الطن: 58,000 جنيه.

بلاستيك PET خردة: سعر الكيلو: 38 جنيهًا. سعر الطن: 38,000 جنيه.

بلاستيك شفاف خردة: سعر الكيلو: 41 جنيهًا. سعر الطن: 41,000 جنيه.



أسعار خردة السيارات والرصاص

رصاص خردة: سعر الكيلو: 93 جنيهًا. سعر الطن: 93,000 جنيه.

الصاج الخردة: سعر الكيلو: 34 جنيهًا. سعر الطن: 34,000 جنيه.

خردة السيارات: سعر الكيلو: 22 جنيهًا. سعر الطن: 22,000 جنيه.

كاوتش خردة متهالك: سعر الكيلو: 6 جنيهات. سعر الطن: 6,000 جنيه.

البطاريات الخردة: سعر الكيلو: 38 جنيهًا. سعر الطن: 38,000 جنيه.

الكرتون الخردة: سعر الكيلو: 9 جنيهات. سعر الطن: 8,000 جنيه.

موتور الثلاجة الخردة: سعر الكيلو: 160 جنيهًا.



أسعار الخردة 2024

العوامل المؤثرة على أسعار الخردة

تختلف أسعار الخردة في مصر حسب نوع المواد ودرجة جودتها، وتساهم العديد من العوامل الاقتصادية في تحديد هذه الأسعار، من بينها:

الطلب المحلي والعالمي على المعادن.

تكلفة النقل والتشغيل.

أسعار الطاقة والوقود.

أهمية سوق الخردة في مصر

يعتبر سوق الخردة في مصر من الأسواق الحيوية، حيث يتيح فرصًا استثمارية متنوعة في القطاع الصناعي، كما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير المواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة.

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