بالساعة.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-11-2024 بالدوري الأوروبي والمؤتمرات

تقام على مدار اليوم الخميس 28-11-2024 مباريات اليوم مثيرة في مختلف الملاعب العالمية في إطار فعاليات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025 لعل أبرزها الدوري الأوروبي.

وتستأنف اليوم الخميس بقية مباريات اليوم في بطولة الدوري الأوروبي " اليوروباليج" حيث يستضيف نادي ميتلاند الدنماركي أمام منافسه آينتراخت فرانكفورت ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش.

ويلتقى فريق مانشستر يونايتد بقيادة أموريم وبودو جليمت النرويجي بنفس الجولة من مسابقة اليوروبا ليج، وسينافس توتنهام الإنجليزي نظيره روما الإيطالي في قمة الجولة بالبطولة الأوروبية.

ويعرض " الموجز " مواعيد مباريات اليوم الخميس، في مختلف البطولات والدوريات المختلفة في كافة ملاعب العالم.

مواعيد مباريات اليوم بالدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

لاتسيو X لودوجوريتس رازجراد – 7.45 مساء - beIN Sports HD 6

آلكمار X جالاتا سراي – 7.45 مساء - beIN Sports HD 2

أتلتيك بيلباو X إيلفسبورج – 7.45 مساء - beIN Sports HD 3

أندرلخت X بورتو – 7.45 مساء - beIN Sports HD 4

مانشستر يونايتد X بودو جليمت – 10 مساء - beIN Sports HD 2

توتنهام X روما – 10 مساء - beIN Sports HD 1

ريال سوسيداد X أياكس – 10 مساء - beIN Sports HD 6

ميتلاند X آينتراخت فرانكفورت – 10 مساء

نيس X جلاسكو رينجرز – 10 مساء

مواعيد مباريات اليوم دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

هايندهايم X تشيلسي – 7.45 مساء - beIN Sports HD 1

فيورنتينا X بافوس القبرصي – 10 مساء

ملادا بوليسلاف التشيكي X ريال بيتيس – 10 مساء

لوجانو السويسري X جينت البلجيكي – 10 مساء

مواعيد مباريات اليوم الدوري السعودي للمحترفين

الفيحاء X العروبة – 4.45 مساء - SSC HD

الأخدود X الخلود – 5.05 مساء - SSC HD

الفتح X الرياض – 7 مساء - SSC HD

اقرأ أيضًا:

مدرب النادي الأهلي يحذر من خطورة أبيدجان ويكشف تطورات الإصابات

لاعب جديد يزين قائمة النادي الأهلي أمام أسيك في دوري الأبطال