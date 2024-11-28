رابط النيابة العامة للمرور للاستعلام عن المخالفات وتقديم التظلمات إلكترونيًا

رابط النيابة العامة للمرور للاستعلام عن المخالفات.. أعلنت بوابة النيابة العامة للمرور عن تفعيل خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 باستخدام الرقم القومي أو رقم لوحة السيارة عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة للمرور, لتسهيل عملية الاستعلام وتقديم السداد الإلكتروني للمخالفات, وتيسير الإجراءات للمواطنين.

كيفية الاستعلام عن المخالفات عبر بوابة النيابة العامة

تمكن بوابة النيابة العامة للمرور المواطنين من الاستعلام عن مخالفات المرور بسهولة عبر الهاتف المحمول دون الحاجة للتوجه إلى الوحدات المرورية أو مكاتب البريد, وتستعرض جريدة “الموجز” خطوات الاستعلام:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة “اضغط هنا”.

اختر قسم "خدمات المرور".

اضغط على أيقونة "الاستعلامات".

اختر "استمرار" لاستكمال العملية.

اضغط على أيقونة "الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات".

أدخل الرقم القومي لصاحب السيارة للتحقق من الهوية.

ستظهر صفحة تتيح لك البحث عن المخالفات باستخدام رقم اللوحة أو اللوحة التي تحتوي على حروف وأرقام.

اضغط على "تفاصيل المخالفات" لعرض قيمة المخالفات والمبالغ المطلوبة للسداد.

رابط النيابة العامة للمرور للاستعلام عن المخالفات

طريقة التظلم على المخالفات المرورية

أتاحت بوابة النيابة العامة للمرور خدمة التظلم على المخالفات المرورية، في حال وجود خطأ في رصد المخالفات أو التأكد من عدم ارتكابها, يمكن اتباع الخطوات التالية لتقديم التظلم:

سجل الدخول إلى موقع النيابة العامة “اضغط هنا”. اختر أيقونة "خدمات المرور". اضغط على "التظلمات" ثم "استمرار". اختر أيقونة "التظلم" للاستعلام عن المخالفات. بعد الاستعلام، ستظهر قيمة المخالفات المستحقة مع الحد الأدنى والأقصى لكل مخالفة. حدد المخالفة التي ترغب في التظلم عليها وادخل سبب التظلم. اضغط على زر "تظلم" وأدخل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة. بعد إرسال الطلب، ستظهر بيانات التظلم ورقم الطلب, ويُنصح بالاحتفاظ بالرقم لمتابعة نتيجة التظلم.

رابط النيابة العامة للمرور للاستعلام عن المخالفات

العقوبات المرورية للمخالفات الخطيرة

ينص مشروع قانون المرور الجديد على فرض عقوبات صارمة ضد المخالفات التي تعرض حياة الأشخاص للخطر أو تعطل حركة المرور, من أبرز هذه المخالفات:

عدم وجود مثلث العاكس للرؤية في المركبة.

تجاوز السرعة المقررة بما يتجاوز 50 كم/ساعة.

القيادة بسرعة أقل من الحد الأدنى المسموح بها دون مبرر.

مخالفة خط السير المحدد للمركبات.

تعطيل حركة المرور أو إعاقة الطرق، وهو ما يؤدي إلى إرباك الحركة على الطرق وإحداث تأخير للمركبات الأخرى.

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