تعرف على موعد عرض حلقات مسلسل المؤسس عثمان والقنوات الناقله له

حقق مسلسل المؤسس عثمان طفرة كبيرة في عالم الدراما التركية وذاع صيته خارج تركيا، حيث كون جمهور قوي في الشرق الأوسط والوطن العربي بأكمله.

ونجح مسلسل المؤسس عثمان نجاحا مدويا على مدار خمس مواسم سابقة ويرصد لكم الموجز مواعيد عرض الحلقات القادمة لمسلسل المؤسس عثمان والقنوات الناقله له.

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان عبر قناة atv التركية

يعرض مسلسل المؤسس عثمان عبر قناة atv التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا.

تردد قناه Atv التركية

يمكنك استقبال القناة عبر الاصطناعي عرب سات على النحو التالي

التردد : 10796، معامل تصحيح الخطأ : 5/6، معدل الترميز : 27500، معامل الاستقطاب : افقي، الجودة : HD

كما يعرض أيضًا يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان عبر قناة الفجر الجزائرية

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان مدبلج إلى العربية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

تردد قناه الفجر الجزائرية

يمكنك استقبال قناة الفجر الجزائرية ومتابعة مسلسل المؤسس عثمان عبر القمر الاصطناعي نايل سات على التردد التالي

التردد: 12645.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



مسلسل المؤسس عثمان

المؤسس عثمان

المؤسس عثمان (بالتركية: Kuruluş Osman)‏هو مسلسل تلفزيوني تركي يجمع بين التاريخ، الأكشن، المغامرة، والدراما، من إنتاج شركة بوزداغ فيلم.

عرضت الحلقة الأولى في 20 نوفمبر 2019، وتولى إخراجه في البداية متين غوناي ثم أحمد يلماز لاحقًا، بينما قام بكتابته محمد بوزداغ. من بطولة الممثل براق أوزجوید، يلدز جاغري عتيقسوي. يُعد المسلسل استمرارًا لمسلسل قيامة أرطغرل الذي بُث على قناة تي أر تي 1 بين عامي 2014 و2019.

تدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية، وتسرد رحلته في نقل الدولة من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة.

عثمان، وهو الابن الثالث والأصغر لأرطغرل، يتولى القيادة بعد وفاة والده، ويسير على خطاه لتحقيق انتصارات كبيرة تؤسس لقيام الدولة العثمانية.

يسلط المسلسل الضوء على الصراعات التي خاضتها قبيلة قايي مع المغول، التتار، الصليبيين، الروم، السلاجقة، والقبائل والإمارات التركمانية المجاورة. كما يستعرض التحديات الداخلية التي واجهها عثمان في سبيل تأسيس دولته، خصوصًا خلافاته مع أبناء قبيلته وعمه دوندار.

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