زيادة في سعر دواء شهير لعلاج الحموضة والانتفاخ.. إليك التفاصيل

شهد سوق الدواء المصري زيادة في سعر مستحضر "ابيكوجيل" مضاد للحموضة والانتفاخ من 26 إلى 48 جنيها في مدة لا تزيد على 6 أشهر، ويعرض الموجز السعر بعد الزيادة.

زيادة سعر دواء ابيكوجيل

ويستخدم دواء ابيكوجيل في علاج عسر الهضم والانتفاخ وحرقة المعدة.

زيادة أسعار الأدوية

وكانت هيئة الدواء قد أكدت أن تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.

دواء ابيكوجيل

وقالت إن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.



وأوضحت أنه خلال الفترة السابقة أدت صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية، مضيفًا أن معدلات الإنتاج عادت الى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية ويتم الإفراج عن العديد من المستحضرات التي تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.

آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة



وأكدت أن آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة في مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات بمراعاة الجانب الاقتصادي لاستمرار توافر الأدوية والبعد الاجتماعي للسعر العادل، وأن الهيئة تقوم بمتابعة الصناعة الدوائية بدءا من توفير المواد الخام ومواد الإنتاج الأولية، وحتى تداول المستحضرات بالسوق المحلى.

وأوضحت أن الدولة تدعم الدواء من خلال توافره بأنظمة التأمين الصحي المختلفة، وأن الهيئة تضع على رأس الأولويات أدوية الأمراض المزمنة التي يتم تقديم طلبات بشأنها لمراجعة معدلات تحريك أسعارها، وتوافرها بالأسواق حرصا على حياة المواطنين.



طرق طبيعيه للتخلص من الحموضه

-شاي الكزبرة

ابدأ يومك بشاي الكزبرة. لهذا ، خذ كوبًا واحدًا من الماء (300 مل) ، أضف ملعقة كبيرة من بذور الكزبرة ، 5 أوراق نعناع و 15 ورقة كاري واغليها لمدة 5 دقائق ، ثم صفيها واشربها أول شيء في الصباح.

-بذور الشمر

من المعروف أن بذور الشمر تساعد على الهضم. نصح الدكتور سافاليا بتناول ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد كل وجبة.

-شاي الورد

بعد تناول شاي الورد في الصباح ، قال خبير التغذية أنه يجب على المرء أن يشرب ماء الورد في نهاية اليوم. "خذ كوبًا واحدًا من الماء (150 مل) واغليه لمدة 3 دقائق ، ثم أضف القليل من بتلات الورد الجافة (1 ملعقة صغيرة) وانتظر لمدة 5 دقائق ، ثم صفيها واشربها قبل النوم (30 دقيقة قبل ذلك).



اقرأ أيضاً

الصحة: المضادات الحيوية لا تعالج البرد والإنفلونزا

إدارة الغذاء الأمريكية توافق على طرح دواء يقلل من التعرض للزهايمر