تعرف على فضل قراءة سورة الدخان العظيم

يعد فضل قراءة سورة الدخان من الأمور التي يجهلها الكثيرين، فصحيح أن سورة الدخان من السور القصيرة المعروفة، إلا أنه مازال هناك من لا يعلمون فضلها العظيم، ولا تتعدى معلوماتهم عنها تلك المتوفرة بفهرس القرآن الكريم من حيث عدد آياتها وبأي جزء ورقم الصفحة ورقم السورة نفسها وهكذا، فإذا علموا فضل قراءة سورة الدخان ومدى أهميتها لما تركوها يومًا ولا ليلة.

وهذا ما سيوضحه لكم الموجز فيما يلي حول فضل قراءة سورة الدخان العظيم.

فضل قراءة سورة الدخان العظيم

وتعد سورة الدخان ذات فضل عظيم للمسلمين، حيث أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمداومة على قراءة سورة الدخان، فمن يقرئها في ليلة الجمعة مغفور له، ومن يقرأها في المساء بأي ليلة استغفرت له الملائكة، وقال رسول الله صلى الله عليه عن فضل سورة الدخان: – عن مجد الدين الفيروز ابادي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قرأ حم الَّتي يذكر فيها الدّخان في ليلة الجمعة أَصبح مغفورًا له).

وورد أيضاً فضل قراءة سورة الدخان، عن أبي إمامة قال: قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- : (من قرأ ” حم ” الدخان في ليلة جمعة أو يوم جمعة بنى الله له بيتا في الجنة )، وعن أبي هريرة قال: قال الرسول عليه الصلاة و السلام: (من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك ).

فضل قراءة سورة الدخان في جلب الرزق

ورد أن قراءة سورة الدخان يومياً قبل النوم تجلب الرزق والخير والبركة في البيت، كما أن قراءة سورة الدخان يومياً وقبل النوم تحديداً تحث على السعي والعمل، وأيضاً أن المحافظة على قراءة سورة الدخان قبل النوم تجعل المسلم في حصن وأمن من الجن والشياطين.

ثواب قراءة سورة الدخان يومياً

تعتبر المواظبة على قراءة القرآن الكريم لها الكثير من الفوائد والنفع للمسلم، حيث أن قراءة القرآن الكريم تهدئ النفس وتحمي الإنسان من أي سوء، وتذكره بالإيمان والتوحيد بالله تعالى دائماً، كما أنها أيضاً تجلي القلوب وتشفي الصدور وتبعث الطمأنينة والراحة، وتجعل قلب المؤمن في خشية من الله عز وجل مما يحثه ذلك على الإلتزام في العبادات والطاعات.

قراءة سورة الدخان وكشف السحر

يشكو العديد من الناس وذلك لتعرضهم لبعض الأشياء التي يدلل يفقهون تفسيرها، وفي النهاية يعلمون أن هناك من قام بفعل السحر لهم، ويتسائل البعض أيضاً هل يمكن أن أقوم بإبطال السحر دون الحاجة لشخص آخر، حيث تعد فضل قراءة سورة الدخان في كشف السحر ما يلي: المواظبة على قراءة سورة الدخان تجعل الإنسان ذو بصيرة منيرة ويرى ما تم اخفاؤه عنه من أمور تسوءه، كما أنها تظهر الأعداء وتوضح المكائد التي يصنعها الآخرين بتدبيرها للشخص، والمواظبة على قراءة سورة الدخان تكفي المؤمن شر السحرة وأعمالهم.

فضل قراءة سورة الدخان ليلة الجمعة

- قراءة سورة الدخان ليلة الجمعة يحصل من خلالها المؤمن على الرحمة والمغفرة من الله تبارك وتعالى.

- وقراءة سورة الدخان ليلة الجمعة تغفر الذنوب لصاحبها.

- وأيضاً قراءة سورة الدخان ليلة الجمعة تجلب الخير والبركة والرزق.

- ومن قرأ سورة الدخان ليلة الجمعة بني الله له بيتاً في الجنة.

- وقراءة سورة الدخان في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يستغفر لقارئها سبعون ألف ملك إلى أن يصبح.

- وتعمل قراءة سورة الدخان في يوم الجمعة على طرد الشياطين وتكفي المؤمن أيضاً من كل سوء.

فضل قراءة سورة الدخان

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