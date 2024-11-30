تحذير عاجل من الكهرباء لـ أصحاب العدادات القديمة.. إليك التفاصيل

أصحاب العدادات القديمة.. تواصل شركات الكهرباء إطلاق تحذيراتها للعديد من المواطنين من فرض غرامة مالية على قيمة الفاتورة الأصلية حال عدم الدفع حتى انتهاء الشهر وبالتالي توجه بسرعة سداد قيمة فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2024.

وفي هذا الصدد، سبق أن قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بإصدار قرار يخص أصحاب العدادات القديمة، إذ ينتظر بعضهم وليس جميعهم، فرض غرامة مالية على قيمة الفاتورة الأصلية حال عدم الدفع حتى انتهاء الشهر.

أصحاب العدادات القديمة

الموجز يكشف تفاصيل تحذير شركات الكهرباء لـ أصحاب العدادات القديمة، والتي ذكرت وفقًا لقرار جهاز مرفق الكهرباء أنه سيتم فرض غرامة مالية على أصحاب عدادات الكهرباء القديمة المتأخرين في سداد فواتير الكهرباء الشهرية حيث تبلغ نسبة الغرامة 7%.

علمًا بأن قرار الغرامة على فاتورة الكهرباء يهدف إلى تشجيع المشتركين على الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها، وسيتم تطبيقه على من يتأخر عن السداد لمدة تتجاوز الشهر بعد استلامه إشعار المطالبة من شركات الكهرباء خاصة لـ أصحاب العدادات القديمة.

فاتورة شهر نوفمبر 2024

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الغرامة على فاتورة شهر نوفمبر 2024 عن استهلاك أكتوبر، التي صدرت في بداية الشهر الجاري وفقًا للأسعار الجديدة، حيث تطبق الغرامة بانتهاء الشهر الجاري.

فاتورة شهر نوفمبر 2024

وفي سياق متصل، وخاصة لـ أصحاب العدادات القديمة ينص قانون الكهرباء أيضًا على أنه في حال تجاوز التأخير مدة شهرين بعد استلام الإشعار، فإنه يتم رفع عداد الكهرباء عن المشترك المخالف إلى حين تسوية المبالغ المستحقة، وهو ما يتم مع المتأخرين عن الدفع لمدة شهرين بعد المطالبة بالسداد.

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يواصل العمل بآخر أسعار شرائح الكهرباء التى تم تطبيقها من فاتورة سبتمبر الماضي التي تعبر عن استهلاك أغسطس للاستخدام المنزلي .

أسعار شرائح الكهرباء

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (68 قرشا)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (78 قرشا).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (95 قرشا)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 155 قرشا)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (195 قرشا)

6-الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (210 قروش).

7-الشريحة السابعة فى حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 (223 قرشا).

كما ننشر لكم أيضًا حالات رفع عدادات الكهرباء القديمة وهي كالتالي:

حالات رفع عدادات الكهرباء القديمة

- رفع عداد الكهرباء لعدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتالين.

- قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام الموجودة على العداد.

- إمداد آخرين بالكهرباء من العداد الخاص بالمستهلك.

- تغيير الموقع أو النشاط المتعاقد عليه دون إبلاغ الوزارة.

- تكرار تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين.

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