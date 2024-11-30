تفاصيل مثيرة.. الكويت تعلن سحب الجنسية من نوال الكويتيه وحسين داود

كشفت جريدة الكويت الرسمية عن سحب الجنسية الكويتية من الفنان حسين داود والمطربة نوال الكويتيه.

جاء ذلك وفقا لقرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية والتي قررت في اجتماع يوم الخميس الماضي سحب الجنسية من 1758 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.



سحب الجنسية الكويتية من المطربة نوال الكويتية

وقد انتشرت بعض الأقاويل منذ فترة طويلة بسحب الجنسية الكويتية من المطربة نوال الكويتيه بعض انتشار الأقاويل التي تفيد بأنها من أصول عراقية.

تجاهلت نوال الكويتية ما انتشر حولها من تكهنات الجمهور وقامت بالترويج لأعمالها وحفلاتها القادمة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انتسجرام.

داود حسين



ويستعرض لكم الموجز تفاصيل مسيرة الفنان داود حسين حيث ولد وعاش طفولته في منطقة شرق وتحديدًا في «فريج بلوش» بمنطقة الصوابر.

بدأ التمثيل في النوادي الصيفية في أوقات الإجازات والعطل، حيث انتمى إلى «نادي حولي الصيفي»، وكان يقوم خلال فترة دراسته بالمدرسة بتقليد المدرسين، وانضم بعد ذلك لفرقة «مسرح السور» وبدأ بالمشاركة بأعمالها المسرحية. بعد انتهائه من الثانوية التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأثناء دراسته انتقل من «فرقة مسرح السور» إلى «فرقة المسرح الكويتي»، وأعير بعد ذلك «لفرقة المسرح العربي» وذلك للتمثيل في مسرحية «السيف»

ومن ثم مسرحية «نورة»، لكنه طلب من الفنان فؤاد الشطي أن يثبته في المسرح العربي فوافق، وشارك بعد ذلك في مسرحية «دار» عام 1980 وقام فيها بتقليد الدكتور نجم عبد الكريم، وحصل عن دوره على جائزة أفضل ممثل واعد.

أثناء دراسته في السنة الثالثة في معهد المسرح التقى بالفنان عبد الحسين عبد الرضا، فعُرض عليه التمثيل في مسلسل «العتاوية»، وبعد هذا العمل طلبه للعمل معه في مسرحية «باي باي لندن»، وكذلك في آخر حلقة من مسلسل «درس خصوصي» في دور المترجم. وكانت هذه الأعمال هي بداية معرفه الجمهور به.

في شهر أكتوبر عام 2001 منح الجنسية الكويتية بمكرمة من أمير الكويت آنذاك الشيخ جابر الصباح ومن الشيخ صباح الأحمد الصباح وبتزكية منه لخدماته الجليلة وولائه لدولة الكويت بعدما كان يحمل جواز سفر بوليفي.

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