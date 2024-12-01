قصة شاب اعتدى على قاصر بالشرقية .. الفتاة تغرق بمستنقع العلاقات المحرمة

الفتاة لم يكن حب المراهقة يوما هو ما يقلقها، فالجميع مر بتلك المرحلة، لكن القلق بسبب ما يحدث بعد ذلك لوالديها، وبقضية اليوم الفتاة أحبت شابا، ولكن شيطانهما أغواهما لطريقة خاطئ حتى خسرت الصغيرة أعز ما تملك.

الفتاة تروي القصة

الموجز يستعرض تفاصيل القصة، إذ كانت البداية وكما روتها الفتاة "م. م"، والتي لم تبلغ الـ17 عاما، بحب شاب "المتهم"، يكبرها في العمر بما يقرب من 9 سنوات، حاولت لفت إنتباهه، وبالفعل انتبه لها، شغل تفكيرها بكل ما أوتي من قوة، حتى وقعت الفتاة بشباكه، ورسمت أحلاما وردية يعيشها كلاهما.

الفتاة أحبت الشاب حد العشق، وأخبرت والدتها بالحقيقة، والتي بدورها أخبرت والدها، ولعلم الأب بنوايا الشباب رفض تلك العلاقة، ونبه على ابنته الصغيرة عدم رؤية ذلك الشاب مرة أخرى، ولكن الشاب لم يترك الفتاة الصغيرة، وحاول الاختلاء بها وثنيها عن تفكير والديها.

قلة خبرة الفتاة

ولقلة خبرة الفتاة، ولأنها بفترة المراهقة انصاعت وراء الشاب، والذي أقنعها بدوره الزواج عرفيا حتى يضعا الوالدين أمام الأمر الواقع، في البداية رفضت الصغيرة، خوفا من والدها، ولكنه حاول إقناعها بالتهديد بتركها أو لتخليد حبها.

زواج الفتاة عرفيًا من الشاب

اقتنعت الفتاة بحديثها مع الشاب، وبالفعل تزوجته عرفيا، ليقنعها بإتمام الزواج كاملا، وعلى حين غرة اعتدى عليها وأفقدها عذريتها، لتصرخ الفناة ولكنه هددها إن علم أحد سيتركها، لتجد الفتاة أنه لا مفر من الحقيقة، ولجأت لوالدها لتخبره الحقيقة كاملة.

محكمة جنايات الزقازيق

وكانت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، قضت بمعاقبة شابا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات؛ بعد ثبوت تهمة التعدي على فتاة قاصر بمركز صان الحجر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم والمستشار إسلام أحمد سرور، وسكرتارية أحمد غريب.

محضر الإحالة

وجاء في القضية المقيدة برقم 5725 لعام 2024 جنايات صان الحجر، المقيدة برقم 3310 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، بأن النيابة العامة أحالت المتهم "محمد ج ص م" 26 عاما، مقيم بمركز صان الحجر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ بعد ثبوت تهمة التعدي على قاصر "م م" وتعريض حياتها للخطر.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تعدى على المجني عليها، بعدما نشأت بينهما علاقة عاطفية، واتفق على الزواج عرفيا على النحو المبين بالتحقيقات.

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