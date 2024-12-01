هبة يوسف تبهر جمهور موسم الرياض بأولى حفلاتها وسط حضور كبير

أحيت الفنانة هبة يوسف أولى حفلاتها ضمن فعاليات موسم الرياض في حديقة السويدي، وقدمت مجموعة متنوعة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

في إطار ذلك، يرصد موقع الموجز أبرز لقطات حفل هبة يوسف بموسم الرياض خلال السطور التالية.

الفنانة هبة يوسف

الجمهور يفاجئ هبة يوسف بتفاعله الكبير

تفاعل الجمهور مع الفنانة هبة يوسف مع أغانيها خلال حفل الرياض، من أبرز الأغاني: "كل ده ليه، أه يا دينا، هيجيلي موجوع، أما براوة، جانا الهوى، خسرت كل الناس، غريبة الناس، وفرحان يا قلبي".

سعادة هبة يوسف بالحفل وتوجيه كلمة شكر

أعربت هبة يوسف عن سعادتها بنجاح الحفل، مشيدةً بالتفاعل اللافت من الجمهور وحضورهم الكبير الذي فاجأها وأشعرها بالفخر.

كما وجهت هبة يوسف، شكرها لمنظمي الحفل على التنظيم المميز الذي ساهم في نجاح هذا الحدث الفني.

"انسي اللي فات" تحقق ردود أفعال إيجابية



يذكر أن الفنانة هبة يوسف، طرحت مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "انسي اللي فات" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب وجميع المنصات الإلكترونية.

الأغنية من كلمات مصطفى الجن، ألحان وليد سمارة وساسو، وتوزيع إسلام ساسو. وأكدت الفنانة أن الأغنية تمثل لونًا مختلفًا وتوزيعًا جديدًا عن أعمالها السابقة، متوقعةً أن تحقق نجاحًا كبيرًا.

الفنانة هبة يوسف

كواليس أغنية "انسى اللي فات"

وصفت الفنانة هبة يوسف كواليس تسجيل الأغنية بأنها كانت ممتعة للغاية، مشيرةً إلى سعادتها بالتعاون مع الموزع إسلام ساسو، الذي اعتبرته يمتلك أفكارًا متجددة وإبداعية في عالم الموسيقى.

كما أشادت الفنانة هبة يوسف بجهود فريق العمل في تقديم أغنية بمستوى تقني وفني عالي، مما جعلها واثقة من نيلها إعجاب الجمهور.

أخر أعمال أعمال هبة يوسف

على صعيد آخر، قدمت الفنانة هبة يوسف مؤخرًا أغنية "ده جماله" وحققت نجاح كبير، وهي من كلمات عبد الله إمبابي، ألحان محمد بدر، وتوزيع محمود دسوقي. الأغنية لاقت استحسانًا كبيرًا، مما يعزز مكانة هبة يوسف في الساحة الغنائية.

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