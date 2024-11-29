بهذه الطريقة.. أوس أوس يروج لمسرحية حاوريني با كيكي

يشارك نجم مسرح مصر أوس أوس في مسرحية حاوريني يا كيكي المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض تحت إشراف المستشار تركي أل شيخ رئيس هيئة الترفيه.

ونشر أوس أوس صورة لفريق عمل المسرحية ودون أسفلها "انتظروني في مسرحية حاوريني يا كيكي يوميا ابتداء من يوم 4 ديسمبر وحتى يوم 8 ديسمبر على مسرح محمد العلي".

وترك أوس أوس أسفل المنشور رابط الموقع الخاص بحجز تذاكر المسرحية.



مسرحية حاوريني يا كيكي

مسرحية حاوريني يا كيكي

ويستعرض لكم الموجز قصة المسرحية على النحو التالي، في إطار كوميدي يتنافس ثلاثة أصدقاء كل عام على الفوز بقلب فتاة جديدة، مستخدمين أساليبهم الخاصة: الرومانسية، المال، والشهامة. لكن هذه المرة تتعقد الأمور بتدخل صاحبة الفندق التي تزيد من حدة المنافسة وتشعل الرهان، بينما تقع الفتاة في حيرة، حيث تبادلهم جميعًا نفس المشاعر. فمَن سينتصر في النهاية؟

أبطال مسرحية حاوريني يا كيكي

يشارك في المسرحية باقة فنية رائعة أبرزهم دينا الشربيني، هالة صدقي، رانيا يوسف، أوس أوس، دياب، أحمد عبد الوهاب، أحمد سلطان، أحمد عبد الهادي تأليف هاني الطمباوي وإخراج بتول عرفة.

مسرحية ألف تيتة وتيتة



وفي سياق آخر، يشهد موسم الرياض حالة فنية رائعة حيث أكد أبطال مسرحية ألف تيتة وتيتة على نفاد تذاكر المسرحية قبل يومين من العرض



مسرحية ألف تيتة وتيتة

يتقدم ساحر سيرك لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف أن الجزيرة مأهولة بسحرة حقيقيين. بعد زواجه منها، يجد نفسه في خضم تعويذة غامضة تطال الجميع، فينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر لكسر هذه التعويذة وإنقاذ الجميع.

أبطال مسرحية ألف تيتة وتيتة

يشارك في عرض مسرحية ألف تيتة وتيتة باقة من ألمع نجوم الفن ومن ضمنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، بدرية طلبة، محمد أوتاكا، مصفى غريب تأليف أحمد سعد والي، مهاب حسين وإخراج محمد أوتاكا، ياسر أوتاكا. ياسر فيصل.

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