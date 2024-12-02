أسطورة الأدوار الثانية ..تعرف على أهم محطات فاخر فاخر في عالم الفن

صادف أمس ذكرى رحيل الفنان فاخر فاخر والد النجمة هالة فاخر أفنى عمره في عالم التمثيل وقدم أعمالا فنية وأدوار متنوعة واستطاع إقناع المشاهد بجميع الشخصيات التي جسدها، ويستعرض لكم الموجز مسيرته الفنية وأهم أعماله.

واجه فاخر فاخر رفضًا منقطع النظير في عدم انخراط نجلهم في عالم الفن والأضواء بسبب العرف السائد لأهل الصعيد آنذاك، لكنه أصر على حلمه وحارب من أجله وبالفعل سطر اسمه في عالم الفن بأدوار الدرجة الثانية، واستكملت نجلته مسيرته خلفًا له ويستعرض لكم الموجز مسيرته الفنية وأهم أعماله.



فاخر فاخر

ولد فاخر فاخر في 3 مارس عام 1912 وتوفى في ديسمبر 1962.



ولد في الدوير مركز صدفا، في أسيوط. عرف في تجسيد دور وكيل النيابة كما أجاد أدوار الشر ونجح أيضاً في أداء الأدوار الطيبة. رفضت أسرته أن يعمل بالتمثيل اكتشفه الفنان أحمد علام فدفع به للعمل في مسرح رمسيس، وقدم على خشبة المسرح مسرحيات «شجرة الدر» و«غرام لص» و«في بيتنا رجل» و«المحروسة» و«السلطان الحائر» و«اللعب بالنار» ثم اتجه إلى السينما بعد أن قدّم استقالته من فرقة رمسيس. توفي في 1 ديسمبر 1962 في ذبحة صدرية بعمر 50 عامًا.

أهم أعماله

قدم الفنان فاخر فاخر صرح كبير من الأعمال المتنوعة حيث قدم مايقرب من 218 عملا فنيا متنوعا بين السينما والمسرح والمسلسلات الإذاعية.

حيث قدم نحو 118 فيلما سينمائيا أبرزهم

المماليك:تصوير 1962 - عرض 1965-محمود



ألف ليلة وليلة:تصوير 1962 - عرض 1964-الحاكم أبو فتوح



آخر فرصة:1962

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لمعجزة:1962-المعلم حنفي والد نوسة



شفيقة القبطية:1962-إبراهيم



رسالة من امرأة مجهولة:1962-عم إبراهيم



اللص والكلاب: 1962-الشيخ



من غير ميعاد: 1962-الخال



للنساء فقط: 1962



الخطايا: 1962-الحاج عبد الكريم



يوم الحساب: 1962



جوز مراتي:1961-الشيخ عبد السميع عم ليلى



نصف عذراء:1961



التلميذة:1961



دماء على النيل:1961-الشيخ سليم



شاطئ الحب:1961-فتحي



بلا عودة:1961



عودي يا أمي:1961



عنتر بن شداد:1961-مالك أبو عبلة



الخرساء:1961-أبو نعيمة



مال ونساء: 1960-صابر



إسماعيل يس في جنينة

الحيوانات:1957-من أقارب حشمت



الفتوة:1957-تاجر خضار



رد قلبي:1957



لن أبكي أبداً:1957-أبو عوف



لواحظ:1957-حنفي أبو ودان عمّ لواحظ



أرض السلام:1957-عبد الكريم



رصيف نمرة 5:1956-من كبار العصابة



أرض الأحلام:1956



أغلى من عينيه:1955-إيميليو صاحب الكازينو



الملاك الظالم:1954-حسنين عبد المعين



مغامرات إسماعيل يس:1954



السيد البدوي:1953



حب في الظلام:1953-وكيل النيابة



قطار الليل:1953-الضابط عزت



قلبي على ولدي:1953-حافظ



بيت الطاعة:1953-الأستاذ فقاعة

مستشار شرعي



بنت الهوى:1953-عزت أحد ضحايا ننوسه



أنا وحدي:1952-حافظ بك محفوظ

مدير التياترو



صلاح الدين الأيوبي:1941-مساعد عمرو



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