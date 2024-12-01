60 سنة أشغال فنية.. اسرار وحكايات في حياة هالة فاخر وأبرز أعمالها

هالة فاخر.. تعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى اليوم، حيث أنها بدأت منذ الطفولة، و بدأت مسيرتها الفنية من خلال فيلم لن أبكي أبدا عام 1957، وسنوات عملها السينمائي بلغت أكثر من 60 عاماً، ويرصد لكم الموجز مسيرتها الفنية وأبرز أعمالها



عن حياتها

الفنانة هالة فاخر

بدأت هالة فاخر نشاطها الفني مبكرًا جدًا في بعض من أفلام الأبيض والأسود حيث اختارها المخرج حسن الإمام في فيلم لن أبكي أبدا وهي طفلة وذلك بعام 1957.

شاركت بعدها في عدة أعمال مسرحية، وكان المخرج حسن الإمام هو الراعي الأول لخطواتها فقدمت معه عام 1963 دورا في فيلم امرأة على الهامش من بطولة حسن يوسف وهند رستم.

اشتهرت بأدوارها الكوميدية، ومن أهم أعمالها أدائها دور طمطم في مسلسل الأطفال بوجي وطمطم للمخرج رحمي في ثمانينات القرن العشرين وهو يعد عملاً تاريخيا جعلها محفورة في قلوب الجماهير.

ودور ماجد في مسلسل ماجد لعبة خشبية ولها عدة إسهامات في مجال السينما والتلفزة والمسرح.





أهم أعمالها

قدمت الفنانة هالة فاخر أعمالا فنية متنوعة بين السينما والدراما والمسرح حيث قدمت أكثر من 300 عمل فني.

وقدمت نحو 45 فيلما من ضمنهم الهروب ، الخرساء ،مراتي مدير عام ، هي فوضى، بين القصرين ، أسرار البنات، 13 كدبة و كدبة، الرجل الأخطر، لا تظلموا النساء، بلا رحمة، بدور، قمر الزمان، الولد الغبي، الانتقام للرجل، البوليس النسائي، امرأة وخمسة رجال.

وقدمت هالة فاخر نحو 22 عملا دراميا أبرزهم عبودة ماركة مسجلة للنجم سامح حسين، العطار والسبع بنات للنجم نور الشريف، ابن حلال، عمر بن عبد العزيز، علي يا ويكا، أبناء ولكن، العقرب.



ومن أهم أعمالها في المسرح الزير سالم، الليلة البيضاء. ملاك القرابين، الانفجار الجميل.

كما شاركت أيضًا في دبلجة بعض الشخصيات مثل الأسد الملك عهد سيمبا، منة مرقش ومرقش، ماجدة لعبة خشبية.

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